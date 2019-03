Nationale staking kostte Brussels Airport 60.000 passagiers kv

15 maart 2019

17u02

Bron: Belga 0 Economie Brussels Airport heeft in februari minder passagiers en minder vracht behandeld dan in februari vorig jaar. Dat is het gevolg van de nationale staking van 13 februari, zegt de luchthaven. "Die kostte ons naar schatting 60.000 passagiers", aldus topman Arnaud Feist.

De luchthaven in Zaventem kreeg in februari 1,64 miljoen reizigers over de vloer. Dat is 0,5 procent minder dan in februari 2018. "Zonder de staking zouden we een lichte stijging opgetekend hebben", luidt het vrijdag in een persbericht. Hetzelfde geldt voor het vrachtvervoer. Met 52.169 ton lag het vrachtvolume 2,1 procent lager dan een jaar geleden.

Tijdens de nationale staking was er ook een staking bij luchtverkeersleider skeyes. Daardoor was er gedurende 24 uur geen luchtverkeer mogelijk in het Belgische luchtruim. Brussels Airport moest bijna 600 passagiers- en vrachtvluchten annuleren.



Aanleiding voor de nationale staking was de mislukking van het loonoverleg. De vakbonden vonden de loonmarge te beperkt. Eind februari kwam er toch een ontwerpakkoord uit de bus, waardoor de lonen dit en volgend jaar met maximaal 1,1 procent zouden kunnen stijgen bovenop de index. De sociale partners raadplegen nog hun achterban. Indien zij het goedkeuren, moet de regering het nog uitvoeren.