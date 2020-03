Nationale Bank ziet economie vertragen, impact van coronavirus nog onduidelijk AW

09 maart 2020

16u14

Bron: Belga 0 Economie De groei van de economie zou in het eerste kwartaal vertragen naar 0,2 procent, tegen 0,4 procent in de laatste maanden van vorig jaar. Dat blijkt uit een eerste vroege inschatting door de Nationale Bank. De impact van het coronavirus op de economie is nog onduidelijk.

De bedrijfsinvesteringen en de investeringen in woningen zouden de eerste drie maanden van het jaar vertragen, maar de consumptie van de gezinnen en de overheid zou "veerkrachtig" blijven, zo verwacht de Nationale Bank.



Het effect van het coronavirus op de Belgische economie is nog onduidelijk. De invloed in het eerste kwartaal wordt nog als "gering" beschouwd, maar kan groter zijn in het tweede kwartaal, "in het bijzonder indien strenge beperkende maatregelen worden genomen of als problemen in de aanbodketen leiden tot onderbrekingen van de productie in de verwerkende nijverheid".

