Nationale Bank zet top Brugs beurshuis Weghsteen aan de kant en neemt controle over IB

12 oktober 2018

05u41

Bron: Belga 0 Economie De Nationale Bank van België heeft de volledige controle genomen over de kleinere Brugse beursvennootschap Weghsteen. Dat melden De Tijd en De Standaard vandaag.

Afgelopen zomer had de Nationale Bank al een speciaal commissaris aangesteld die strikt moest toezien op de gang van zaken bij het beurshuis, dat zo'n 2.500 klanten telt en ongeveer 500 miljoen euro aan tegoeden onder beheer heeft. Weghsteen moest ook verplicht op zoek naar een koper.

Dat was op zich al een opmerkelijke zet - ook bij Optima Bank werd een commissaris aangesteld - maar de toezichthouder stelde vast dat het management nog altijd niet alle aanbevelingen strikt volgde. Daarop besloot de Nationale Bank haar speciaal commissaris bij Weghsteen alle bevoegdheden van het bestuur en de directie van de groep te geven. Het management en het bestuur worden dus aan de kant geschoven.

Over wat precies aan de hand is bij Weghsteen wil de Nationale Bank geen concrete details geven. De toezichthouder gaf wel mee dat de voorlopige bestuurder "specifieke opdrachten" krijgt in het "belang van de cliënten".