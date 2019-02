Nationale Bank waarschuwt voor sociale gevolgen van schaarser wordende bouwgrond IB

15 februari 2019

De Nationale Bank van België heeft bij de voorstelling van haar jaarverslag opmerkelijk genoeg ook gewezen op een sociaal probleem: de steeds moeilijkere toegang tot huisvesting als gevolg van de relatieve schaarste aan bouwgronden. Geschat wordt dat de duurdere grond tot tachtig procent bijdraagt aan de hogere vastgoedprijzen.

"We zien dat de gronden veel duurder worden. Bouwgrond is schaars en de prijzen zijn enorm toegenomen. Volgens onze schatting vertegenwoordigt de duurdere grond 73 procent van de stijging van de vastgoedprijzen in België. In Vlaanderen is dat zelfs tachtig procent", zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België.

"De laatste jaren hebben wij dit verhaal bekeken vanuit het standpunt van financiële stabiliteit. Maar nu brengen we hierover een meer algemene boodschap. Het wordt stilaan een maatschappelijk probleem. De volgende generatie zal het moeilijker hebben" om toegang te krijgen tot huisvesting, klinkt het. "We moeten vermijden dat het komt tot een explosie van de woningprijzen."

Groeiende bevolking, kleinere gezinnen

Als oorzaak voor de duurdere bouwgronden in België wordt onder meer gekeken naar de groei van de bevolking en de kleinere omvang van gezinnen. Maar ook ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit en ecologie - bijvoorbeeld de zogenaamde betonstop in Vlaanderen - dragen bij tot de spanningen op de vastgoedmarkt. "De ambities op het vlak van mobiliteit en klimaat, die overigens zeer terecht zijn, hebben een impact op de prijs van bouwgrond en op de prijs van de huizen in België", zegt de gouverneur daarover.

Wunsch erkent dat ook het beleid van lage rentes kan hebben bijgedragen tot de hogere vastgoedprijzen. "Dat speelt een rol, maar die is blijkbaar toch minder groot dan die van de grondprijzen", klinkt het.