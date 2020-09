Nationale Bank verwacht 8 procent economische groei in derde kwartaal TTR

11 september 2020

10u26

Bron: Belga 0 Economie De Nationale Bank (NBB) verwacht dat het Belgische bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van dit jaar met 8 procent zal opveren, na dalingen in de twee voorgaande kwartalen ten gevolge van de coronacrisis. Dat meldt de NBB vandaag.

In de eerste twee kwartalen was de economische activiteit met respectievelijk 3,5 procent en 12,1 procent teruggevallen. "De investeringen en vooral de consumptie zouden sterk toenemen na een scherpe daling in de eerste jaarhelft, terwijl de bijdrage van de netto-uitvoer aan de bbp-groei in het derde kwartaal naar verwachting vrijwel neutraal zal zijn", aldus de Nationale Bank, die wel benadrukt dat de onzekerheid veel groter is dan gewoonlijk.

