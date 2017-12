Nationale Bank: "Stop met de bitcoin een munt te noemen, investeerders riskeren zware verliezen" SVM

12u04

Bron: Belga 10 Rv Jan Smets. Economie "Wie in de bitcoin investeert, kan zware verliezen lijden." Die waarschuwing lanceerde Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank van België, in 'De Vrije Markt' op Eén.

"Stop met de bitcoin een munt te noemen. Het is een grondstof, een actief. De koopkrachtvastheid wordt niet gevrijwaard. Dat is een essentieel verschil met de euro."

"We volgen het fenomeen enkel omdat er potentiële gevolgen kunnen zijn voor de financiële stabiliteit. Heel wat mensen noemen de bitcoin een munt, waardoor ze denken dat we daar iets mee te maken hebben."

"De bitcoin is een gevaar voor de mensen die het kopen. Het is puur speculeren, in de hoop rijker te worden. Maar natuurlijk bestaat ook het risico om zwaar te verliezen."

"De volatiliteit is extreem, zoals de voorbije weken en maanden hebben aangetoond. Die koers kan stijgen, maar ook zeer hard dalen. Er is geen enkele autoriteit -zoals een centrale bank- die u daarvoor behoedt."

"We moeten de digitale innovaties omarmen, maar de bitcoin is een speculatieve expressie die niets te maken heeft met de weldaden van die technologie. Er is nu een debat ontstaan rond de vraag of centrale banken zelf geen digitale munten zouden kunnen ontwikkelen. In Zweden leeft dat thema bijvoorbeeld heel erg omdat er nog weinig cash gebruikt wordt."

"Totaal verlies mogelijk"

Ook het hoofd van de Duitse financiële autoriteit waarschuwde in een interview aan de krant Bild voor de gevaren van de bitcoin. "Dit zijn erg speculatieve processen met de mogelijkheid van een totaal verlies", aldus voorzitter Felix Hufeld.

Cryptovaluta zijn een digitaal uitwisselingsmedium dat gebruikmaakt van cryptografie om transacties te beveiligen, nieuwe munteenheden te creëren en transacties te verifiëren. Sinds het begin van het jaar is de bitcoin sterk in waarde gestegen: van ongeveer 1.000 Amerikaanse dollar tot bijna 20.000 dollar, om kort voor Kerstmis in de richting van 12.000 dollar te vallen.

Hoe hoger de koers van de bitcoin ging, hoe luider de waarschuwende stemmen uit de politieke en bancaire wereld klonken. De afgelopen dagen hebben politici en economen opgeroepen tot een regulering van de bitcoin.