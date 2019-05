Nationale Bank stelt nieuwe biljetten 100 en 200 euro voor TT

28 mei 2019

15u54

Bron: Belga 0 Economie De Nationale Bank van België (NBB) heeft de nieuwe biljetten van 100 en 200 euro voorgesteld. In vergelijking met de voorgangers bezitten de nieuwe biljetten nog meer geavanceerde veiligheidskenmerken. Die worden zichtbaar door ze te kantelen of te betasten.

Alle centrale banken in Europa brengen vandaag de nieuwe biljetten van 100 en 200 euro in omloop en dus ook in België. De nieuwe biljetten zullen vanaf nu met mondjesmaat opduiken in het betaalverkeer. Het proces van het in omloop brengen duurt 1 à 2 jaar. De huidige bankbiljetten blijven een wettig betaalmiddel en blijven volgens de NBB nog lang in omloop. Alleen vervalste biljetten worden vernietigd.

De nieuwe biljetten verschillen in afmeting van de oude biljetten. Beide nieuwe coupures zijn kleiner en even breed als die van 50 euro. Ze zijn beter bestand tegen enkele extreme omstandigheden zoals vuil, water, hitte en koude en ze zijn minder slijtagegevoelig waardoor ze langer meegaan. Ze passen ook beter in de portemonnee of portefeuille.

“De nieuwe biljetten komen er om valsmunters voor te blijven”, zegt Yves Timmersmans van de NBB. “De nieuwe veiligheidskenmerken bieden een betere bescherming tegen namaak. Er is een satelliethologram in verwerkt, waarin kleine euro-tekens zich rond het waardecijfer bewegen. Die tekens worden duidelijker onder direct licht. In de zilverkleurige band zijn ook het portret van Europa, het stijlmotief en een groot euro-teken te zien.”

De nieuwe biljetten bevatten bovendien een smaragdgroen cijfer dat als het kantelt diepblauw wordt. Ook hier zijn €-tekens in verwerkt. De nieuwe biljetten zijn volgens Timmermans ook duurzamer. “Ze kosten minder en zijn minder belastend voor het milieu.”

Het biljet van 100 euro is het derde meest gebruikte bankbiljet in de eurozone, na die van 50 en 20 euro. Volgens de NBB maken vooral oudere mensen nog vaak gebruik van cash geld, jongeren veel minder. Enkel bij kleinere bedragen wordt nog veel cash ingezet.