Nationale Bank: “Komende regering moet 11 miljard euro in twee jaar besparen” SPS

07 juni 2019

12u20

Bron: Belga 7 Economie De Nationale Bank van België (NBB) heeft haar prognoses voor de economische groei in België de komende jaren licht naar beneden herzien. De groei zou dit jaar uitkomen op 1,2 procent. Voor 2020 en 2021 is dat respectievelijk 1,1 procent en 1,2 procent. De koopkracht van de gezinnen zou de komende jaren aantrekken. Dat blijkt bij de voorstelling van de nieuwste prognoses van de NBB. Voor de komende regering had de Nationale Bank slecht nieuws: de overheid moet in twee jaar 11 miljard euro besparen.

Een half jaar geleden ging de NBB nog uit van een economische groei met 1,4 procent dit jaar en met respectievelijk 1,3 procent en 1,2 procent in 2020 en 2021. De gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, benadrukt wel dat de neerwaartse herziening een stuk minder fors is dan voor Europa of Duitsland. "Onze economie is weerbaar gebleken in een moeilijke internationale omgeving, en ik denk dat dat ook zo zal blijven", aldus Wunsch.

De NBB verwacht dat de koopkracht van de gezinnen zal aantrekken. Ze zou in 2021 per Belg 3,5 procent hoger liggen, met name dankzij aantrekkende loongroei. Daardoor zal de gezinsconsumptie sterker toenemen dan in de voorbije jaren, en dat zou zich vertalen in een gestaag oplopende kerninflatie, die de 2 procent uiteindelijk zou benaderen. Het Planbureau voorspelde gisteren ook al dat de koopkracht zou toenemen.

Werkgelegenheid

De economische groei zal minder ondersteund worden door de bedrijfsinvesteringen, die zullen matigen. En ook de groeibijdrage van de netto-uitvoer zal geleidelijk wat negatiever worden, naarmate de invoer door een aantrekkende binnenlandse vraag sterker groeit terwijl de uitvoergroei stagneert.

De NBB verwacht dat tot en met 2021 zowat 120.000 extra arbeidsplaatsen gecreëerd worden. De historisch lage werkloosheidsgraad zal de komende jaren stabiliseren. De krachtige werkgelegenheidsgroei in België zou geleidelijk teruglopen door de verminderende impact van het loonmatigingsbeleid en de maatregelen om het effectieve arbeidsaanbod te verhogen, maar ook door arbeidsmarktkrapte. De bedrijvigheid zal daarbij gaandeweg meer ondersteund worden door productiviteitsstijgingen. “De grote uitdaging wordt de evolutie van de productiviteit”, aldus Wunsch. “Die moet ondersteund worden door hervormingen.”

Voor de toekomstige regering had de NBB opnieuw een waarschuwing klaar. Het begrotingstekort verslechtert de komende jaren opnieuw en er blijven aanzienlijke inspanningen nodig om een structureel begrotingsevenwicht te bereiken. Om het structureel tekort weg te werken, gaat het om een consolidatie-inspanning van 11,1 miljard euro tegen 2021, of 2,3 procent van het bruto binnenlands product.