Nationale Bank: "Belgische economie zal op lange termijn impact van brexit voelen” ttr

08 april 2019

15u08

Bron: belga 2 Economie De Belgische economie zal ook op lange termijn een zekere impact van de brexit voelen, maar die zal "niet catastrofaal zijn, ook niet in het geval van een no deal". Dat zegt Patrick Bisciari, onderzoeker bij de Nationale Bank van België. "Ons land zal een grotere impact kennen dan de gemiddelde lidstaat, maar het is niet immens veel meer dan het gemiddelde. De impact op de lange termijn is redelijk."

Patrick Bisciari publiceerde een overzicht van de grote bestaande studies over de impact van de brexit, gaande van de London School of Economics over het IMF en de KU Leuven, en nam daar de mediaan van. Bisciari kwam de onderzoekspaper vandaag voorstellen in het Europees parlement, op uitnodiging van Philippe Lamberts, Europarlementslid voor Ecolo.



Of er nu een brexit met of zonder akkoord met de Europese Unie komt, België is het op twee na zwaarst getroffen land in de EU, na Ierland en Luxemburg. Maar het verschil met die eerste twee is vrij groot, concludeert Bisciari, waardoor ons land eigenlijk meer aansluit bij landen als Cyprus en Nederland, die de top vijf vervolledigen.

Verliezer

Er is een zekere impact op het bbp - het IMF voorziet bijvoorbeeld een verlies van 0,9 procent - maar die ligt eigenlijk niet zo gek veel hoger dan de gemiddelde impact voor de hele EU, betoogt Bisciari. Bovendien is vooral het Verenigd Koninkrijk zelf de grote verliezer, blijkt uit de verschillende studies.

Welke brexit we precies krijgen, en of de Britten nog uit de Europese Unie zullen stappen, is intussen verre van zeker. De Britse premier Theresa May probeert nu samen met oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour een nieuwe uitweg te vinden, nadat haar akkoord met de EU al drie keer door het Britse Lagerhuis is weggestemd.

Volgens Philippe Lamberts "lijkt het mogelijk" dat de Britten Europese verkiezingen zullen moeten organiseren, wat hij een "aanmoedigend feit" zou vinden. "Wij hebben altijd gezegd dat de brexit een slecht idee is. Bij Europese verkiezingen zal de groep die zich tegen het verlaten van de EU verzet, misschien versterkt zijn.”