Na zes dagen staken: vakbonden en directie Aviapartner bereiken voorakkoord RDK

31 oktober 2018

05u10

Bron: eigen berichtgeving, Belga 8 Economie De vakbonden en directie van Aviapartner hebben afgelopen nacht -na zes dagen van staken op de luchthaven van Zaventem- een voorakkoord bereikt. Dat meldt de christelijke vakbond en wordt bevestigd door de liberale vakbond .

“We hebben een interessant voorstel tot akkoord”, meldt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB. Om 11 uur wordt het voorakkoord voorgelegd aan de werknemers. Ondertussen zijn de eerste personeelsleden al opnieuw aan het werk gegaan.

Na een lange dag en nacht van onderhandelingen werd er deze ochtend dan toch een doorbraak bereikt. Het voorakkoord dat op tafel ligt, wordt nu uitgeschreven en vervolgens met het personeel besproken. Tijdens de solidariteitsactie die dinsdag plaatsvond in de vertrekhal, maakten de onderhandelaars duidelijk dat de werknemers beslissen wanneer het akkoord voldoende is. Naarmate de avond vorderde, werden de signalen bij beide partijen positiever.

“Evenwichtig akkoord”

“Het is een evenwichtig akkoord. We hebben het aan de délégués voorgelegd en zij zullen dit nu verdedigen op de werkvloer. Iedereen heeft hard zijn best gedaan om na zes stakingsdagen dit voorakkoord af te sluiten”, vertelt Bjorn Vanden Eynde van de christelijke vakbond ACV Transcom. “De solidariteitsactie van dinsdag heeft een verschil gemaakt. Het heeft ons een hart onder de riem gestoken en gemotiveerd om door te gaan.”



Over de inhoud van het voorakkoord willen de vakbonden nog niet uitweiden. Ze wachten de goedkeuring van de mensen op de werkvloer af. De afgelopen dagen werd het wel al duidelijk dat nieuwe vaste contracten, een verhoging van de bezetting van de ploegen en investeringen in materiaal prioritair waren. Bougrine liet in De Ochtend op Radio 1 nog niet in zijn kaarten kijken, maar wilde wel kwijt dat naast de “ettelijke tientallen” contracten er ook afspraken werden gemaakt rond een versterkt HR-beleid.

Veel geschrapte vluchten

Al hoopte de directie van Aviapartner om het normale werkritme zo snel mogelijk te herstellen, de meeste partners van de bagage-afhandelaar schrapten ook vandaag de meeste vluchten. Dat tweet luchtvaartexpert Luk De Wilde.

Directie #aviapartner legt billijk voorstel op tafel. Nu uitkijken hoe achterban syndicale organisaties hierop zal reageren. Meeste vluchten van AP maatschappijen ook vandaag (dag 7) geschrapt. @BrusselsAirport Luk De Wilde(@ lukdewilde) link