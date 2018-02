Na reusachtige euforie over ruimtestunt volgt knalharde landing voor Elon Musk Karen Van Eyken

09 februari 2018

15u35

Bron: The Verge, Die Welt, Belga 223 Economie Na de vlucht op grote hoogte volgde een pijnlijke crash voor Elon Musk. Tesla heeft een recordverlies in de boeken geschreven. Spectaculaire beelden van een elektrische wagen in de ruimte kunnen daar niets aan veranderen. Tenslotte loopt de productie van het langverwachte Model 3 nog altijd voor geen meter.

Een dag lang leek het alsof Elon Musk over bovennatuurlijke krachten beschikte. De lancering van een rode Tesla Roadster met de krachtigste raket ter wereld - de 'Falcon Heavy' van zijn andere bedrijf SpaceX - was een ongezien succes. Maar de resultaten die de CEO woensdag presenteerde, veroorzaakten een knalharde landing. De baas van Tesla zag het verlies afgelopen kwartaal nog verder oplopen tot ruim 675 miljoen dollar, nadat in het derde kwartaal al het grootste verlies ooit was neergezet. En daar zit de sputterende productie van het Model 3 voor veel tussen.

Het zit Tesla al langer tegen bij de productie van Model 3. Dat is de nieuwe auto die in juli geïntroduceerd werd als de 'elektrische auto voor de massa'. De autobouwer heeft fors geïnvesteerd in allerlei robots, assemblagelijnen en andere zaken die nodig zijn voor de bouw. Voorlopig steekt de levering ervan echter nog af bij de andere, duurdere modellen.

In oktober, november en december werden in totaal nog maar 1.550 exemplaren van de Model 3 gebouwd. Tesla zag zich in januari daarom al genoodzaakt de productiedoelstellingen nog verder voor zich uit te schuiven. Het bedrijf denkt nu niet voor halverwege dit jaar 5.000 wagens per week te kunnen afleveren van het type. In totaal leverde Tesla in het vierde kwartaal 29.870 voertuigen af.

Worst

De CEO repte met geen woord over de datum waartegen de oorspronkelijk beoogde capaciteit van 10.000 stuks per week zou moeten worden bereikt. "We zijn nog een eind verwijderd van de productiedoelstellingen", zei hij. "Maar als we een Roadster naar de planetoïdengordel kunnen sturen, kunnen we hopelijk ook de productieproblemen met Model 3 oplossen."

Musk liet verder niet in zijn kaarten kijken. Hij vergeleek de productie van Model 3 met worst. "Wanneer men dol is op worst, vraagt men zich ook beter niet af hoe die lekkernij wordt gemaakt."

Lichtpuntje: de opbrengsten van Tesla gingen op jaarbasis wel vooruit, van 2,3 miljard naar 3,3 miljard dollar. En Musk heeft aan beleggers laten uitschijnen dat de verliezen weldra tot het verleden gaan behoren. Men verwacht dat het bedrijfsresultaat "ergens in 2018" definitief positief zal worden. Van de S- en X-modellen zullen er dit jaar ongeveer 100.000 worden verkocht, voorspelde de Tesla-baas.

Speculaties

In het verleden deden speculaties de ronde als zou Musk op het punt staan om Tesla de rug toe te keren om zich te kunnen focussen op het organiseren van ruimtereizen. Gezien het enthousiaste gejuich over zijn raketlancering, zou het behoorlijk verleidelijk zijn om de verliesrapporten van Tesla aan een ander over te laten. Zeker om dat zijn contract die mogelijkheid voorziet.

Musk heeft echter verzekerd dat er "geen actieve zoektocht naar een nieuwe CEO plaatsvindt". "Maar op een gegeven moment kan een geweldige persoon van binnen of buiten het bedrijf die functie op zich nemen - en dat is oké voor mij."