Na Neckermann is nu ook postorderbedrijf 3 Suisses failliet IB

19 juli 2018

06u24

Bron: Belga 0 Economie De Belgische tak van de Franse webshop 3 Suisses is vorige week failliet verklaard. De eigenaar van 3 Suisses België, het Franse bedrijf Domoti, had al enkele dagen voordien het faillissement aangevraagd.

De verkoop daalt al jaren en toen bij het begin van de koopjesperiode bleek dat mensen 30 procent minder kochten dan vorig jaar, besloten de Fransen er de brui aan te geven. Dat schrijft De Tijd vandaag.

In het boekjaar 2016 verkocht 3 Suisses nog voor amper 15 miljoen euro spullen. Het bedrijfsverlies bedroeg dat jaar 2 miljoen euro. Bij de Belgische tak werkten nog maar achttien mensen. Een curator gaat nu op zoek naar een overnemer.

Vorige eeuw was 3 Suisses wel een populair bedrijf, aldus De Tijd. Het boekte succes door geregeld catalogussen op te sturen via de post. Wie iets wilde kopen, moest dat telefonisch doorgeven. Het product werd via de post naar de klanten gestuurd. Dat businessmodel raakte achterhaald toen webwinkels opkwamen.