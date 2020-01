Na maanden van sociale spanningen bereiken directie en vakbonden AB InBev akkoord over cao TT

22 januari 2020

22u32

Bron: Belga 0 Economie Na maanden met veel sociale onrust hebben directie en vakbonden bij AB InBev vanavond eindelijk een akkoord bereikt over de cao 2019-2020 voor de arbeiders van de brouwerij in België. Dat meldt vakbondssecretaris Kris Croonenborgs (ABVV) en wordt bevestigd door AB InBev-woordvoerster Laure Stuyck.

Medio december werd na enkele stakingsacties en dagenlange blokkades van de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden reeds een akkoord bereikt met betrekking tot de syndicale eisen tot verbetering van de werkzekerheids- en inkomensgarantie, maar de gesprekken over de verbetering van de koopkracht bleven aanslepen. Toen de directie op 19 december hierover niet tot toegevingen bereid bleek, dienden de vakbonden opnieuw een stakingsaanzegging in. Zover is het echter niet gekomen.

Details over het akkoord, dat woensdag na een nieuwe dag van onderhandelingen bereikt werd, ontbreken vooralsnog. Vanavond waren de vakbonden niet meer bereikbaar voor commentaar. Ook bij AB InBev was men niet bereid om het akkoord inhoudelijk toe te lichten. Woordvoerster Laure Stuyck beperkte zich tot de mededeling "dat het een sterk akkoord is dat de goedkeuring wegdraagt van alle sociale partners".

Voor de bedienden was eerder al een akkoord bereikt.