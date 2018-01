Na de bitcoin: virtuele munt 'ripple' in opmars SPS

22u42

Bron: ANP 2 Thinkstock Economie Beleggers in virtuele munten hebben een nieuwe lieveling: de ripple. Die is de afgelopen weken zo hard in waarde gestegen, dat hij inmiddels de tweede cryptocurrency ter wereld is, na de bitcoin. De ripple heeft de ethereum ingehaald.

Eén ripple is momenteel ruim drie dollar waard, een record. Half december was dat ongeveer dertig dollarcent. Dat komt neer op een stijging van 1000 procent binnen een maand. In mei vorig jaar was de ripple maar een paar cent waard.

De waarde van de ripple is veel lager dan die van andere virtuele munten, maar er zijn veel ripples in omloop. Daardoor is de totale waarde van de munt inmiddels opgelopen tot 122,7 miljard dollar, omgerekend ruim 100 miljard euro.

De ripple profiteert van de aandacht voor de bitcoin. Mensen krijgen daardoor ook oog voor andere virtuele munten. Daardoor stijgt de prijs, wat nieuwe kopers aantrekt, waardoor de prijs verder stijgt, en zo gaat het steeds verder omhoog. Anders dan de bitcoin wordt de ripple gerund door een bedrijf, dat steun krijgt van een paar grote banken.

Eén bitcoin is momenteel ongeveer 15.000 dollar waard. Alle bitcoins samen hebben een waarde van ruim 250 miljard dollar, dus twee keer de ripple. Alle ethereums zijn in totaal 91 miljard dollar waard. Er bestaan wereldwijd ongeveer 900 virtuele munten. Die zijn in totaal bijna 700 miljard dollar waard.