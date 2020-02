Na ACV dient ook VSOA stakingsaanzegging in bij skeyes Redactie

25 februari 2020

De liberale vakbond VSOA dient met onmiddellijke ingang een stakingsaanzegging in bij luchtverkeersleider skeyes. Eerder deze maand deed de christelijke vakbond ACV hetzelfde

VSOA dient de aanzegging in uit onvrede met het opstellen van de werkroosters. Die zou volgens de vakbond de workload en onzekerheid verhogen. Er is “een grote ongerustheid betreffende de veiligheid en het welzijn van de personeelsleden, maar eveneens betreffende het niveau van het verminderen van de veiligheid van de operaties”, klinkt het in een persbericht.

