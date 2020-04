N-VA wil overuren minder belasten SVM

30 april 2020

10u38

Bron: Belga 6 Economie N-VA pleit ervoor om tot 360 overuren per jaar aan een fiscaal gunstiger tarief mogelijk te maken. Dat heeft N-VA-Kamerlid Jan Spooren gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. De voorgestelde regeling richt zich naar alle bedrijven en instellingen die aan de slag zijn gebleven of straks weer aan de slag gaan.

Door een maatregel uit de zogenoemde ‘jobsdeal’ kan een werknemer per jaar 180 gepresteerde overuren laten uitbetalen aan een fiscaal tarief dat zowel voor de werknemer als de werkgever gunstiger is. N-VA wil dat aantal nu optrekken tot 360 uren. Concreet zal de werknemer een korting van 57 tot 67% krijgen op de belasting die normaal betaald zou moeten worden. Voor de werkgever gaat het om een korting tussen de 32% en de 41%.

"De coronacrisis heeft een enorme impact op onze economie", aldus Spooren. “Hoe groot die uiteindelijk zal zijn is koffiedik kijken. We moeten ervoor zorgen dat we slimme economische en fiscale maatregelen treffen die de hardwerkende Vlaming belonen en het kapitaal van onze bedrijven vrijwaren. We moeten de mensen ook aansporen om gezond en veilig te werken. Onze economie moet weer beginnen draaien, want dat is de enige manier om een sterke en performante gezondheidszorg te behouden.”