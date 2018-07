Muyters wil uitkering afpakken van werkonwillige bruggepensioneerden Redactie

18 juli 2018

09u16

Bron: Belga 26 Economie Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil meer SWT'ers activeren en sancties treffen voor wie niet solliciteert. Dat zegt hij in de Gazet Van Antwerpen. Hij roept de federale regering ook nogmaals op om het hele systeem af te schaffen.

Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) vroeg aan minister Muyters hoe het zit met de activering van mensen die in 2017 een SWT-statuut hebben gekregen. SWT staat voor 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', ofwel het oude brugpensioen. Het gaat om ouderen die na hun ontslag een werkloosheidsuitkering krijgen en daarbovenop een premie van hun ex-werkgever. Dat SWT kan dit jaar onder bepaalde voorwaarden worden toegekend aan mensen van 56 jaar en ouder.

Uit de cijfers die Talpe van Muyters kreeg, blijkt dat geen enkele persoon die in 2017 met brugpensioen ging, naar de controledienst van de VDAB is doorgestuurd. Er is dus ook geen enkele sanctie uitgesproken. Gemiddeld kreeg een SWT'er slechts 0,3 vacatures toegestuurd.

Muyters gaat de VDAB nu verplichten om meer sollicitatie-opdrachten naar die doelgroep te sturen. Wie niet wil solliciteren, zal worden geschorst. "Vanaf het moment dat een SWT'er wordt geschorst, zullen de onderhandelingen bij bedrijven er heel anders aan toe gaan", zegt Muyters.