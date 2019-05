Muyters lokt Ineos met 16 miljoen overheidssteun jv

24 mei 2019

07u31

Bron: belga 10 Economie Het megaproject van de Britse chemiegroep Ineos in de Antwerpse haven voor de productie van basisplastics komt in aanmerking voor 16 miljoen euro Vlaamse subsidies, waaronder ecologiesteun. Dat bericht kreeg topman Jim Ratcliffe van Vlaams minister Philippe Muyters Werk en Economie (N-VA), schrijft De Standaard.

Het is geen geheim dat de Vlaamse overheid en de Antwerpse haven hun uiterste best gedaan hebben om de grote investering van de Britse chemiegroep Ineos binnen te halen. Nu is ook duidelijk hoe de overheid dat deed. In een brief probeerde Muyters Ratcliffe te overtuigen met overheidssubsidies. Ineos zou volgens de minister in aanmerking komen voor 6 miljoen euro opleidingssteun, 2 miljoen euro ecologiesteun en ten slotte 8 miljoen euro voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Muyters gaf wel aan dat de Vlaamse steun nog niet binnen is. Zo moet Ineos ook subsidiedossiers indienen die voldoen aan de Vlaamse en Europese regels rond staatssteun. Ten slotte meldt Muyters aan Ratcliffe dat Vlaanderen duurzame chemie­activiteiten hoog in het vaandel draagt.

Vanuit milieuhoek komt er veel kritiek op het project, omdat de ­installaties zullen draaien op Amerikaans schaliegas. Dat zal gepaard gaan met een aanzienlijke bijkomende CO2-uitstoot.