Musk: "Saoedi's hebben steun uitgesproken voor beursexit Tesla"

13 augustus 2018

16u03

Bron: Belga 0 Economie Volgens Tesla-topman Elon Musk heeft het Saoedische staatsinvesteringsfonds zijn steun uitgesproken om de privatisering van Tesla mee te financieren.

De topman kwam vorige week in het oog van de storm terecht, na een tweet waarin hij verklaarde Tesla tegen 420 dollar per aandeel van de beurs te willen halen. Volgens Musk was de financiering daarvan "gegarandeerd", iets wat hem nu zwaar lijkt te worden aangerekend.

"Saoedisch staatsinvesteringsfonds sprak financiële steun uit"

Musk bleef immers erg vaag over die financiering, terwijl de operatie - bij een bod van 420 dollar per aandeel - toch ruim 70 miljard dollar zou kosten. De Tesla-topman verwijst vandaag in een blogpost naar een vergadering van 31 juli, nadat het Saoedische staatsinvesteringsfonds bijna vijf procent van de Tesla-aandelen had gekocht.

"Tijdens die vergadering heeft de directeur van het fonds zijn spijt betuigd dat ik hen niet vroeger had benaderd om het bedrijf van de beurs te halen. Hij sprak ook zijn financiële steun uit om nu een dergelijke operatie bij Tesla uit te voeren. Ik heb daaruit begrepen dat er geen andere beslissingen nodig waren en dat ze klaar stonden om door te gaan", aldus Musk in zijn blogpost. Deze vergadering lag aan de basis van zijn tweet van 7 augustus, klinkt het.

"Meeste aandelen blijven in handen van huidige aandeelhouders"

Volgens Musk zou het bod van 420 dollar per aandeel enkel gelden voor die Tesla-aandeelhouders die uit het bedrijf willen stappen bij de beursexit. "Maar ik schat nu dat ongeveer twee derde van de aandelen in handen van de huidige aandeelhouders, daar zullen blijven in een geprivatiseerd Tesla."

De topman verzekerde nog dat het niet de bedoeling is om Tesla met extra zware schulden op te zadelen.

De verklaringen van Musk komen er nadat dit weekend was uitgelekt dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC een onderzoek heeft geopend en dat enkele beleggers (shortsellers) een klacht bij de rechtbank hebben ingediend voor de koersverliezen die ze leden na de tweets van Musk.