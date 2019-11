Moutproducent Boortmalt uit Antwerpen wereldleider na overname Cargill jv

04 november 2019



Moutproducent Boortmalt, met hoofdzetel in Antwerpen, neemt de moutactiviteiten van Cargill over en wordt zo de wereldleider in moutproductie. Dat meldt moederbedrijf Axéréal, een Franse graancoöperatieve. Boortmalt verhoogt met de overname zijn moutproductiecapaciteit tot 3 miljoen ton, met 27 mouterijen op 5 continenten. Financiële details worden niet vrijgegeven.

"Deze overname biedt ons nieuwe groeimogelijkheden en stelt ons in staat om aan een betere risicobeheersing te doen, met name op het vlak van klimaat", zegt Boortmalt-topman Yvan Schaepman. "Het maakt een snellere ontwikkeling van nieuwe brouwgerstvariëteiten en de creatie van nieuwe moutsoorten mogelijk. Met deze overname zetten we onze ambitie verder: de beste moutmeesters ter wereld te worden vanuit onze thuishaven Antwerpen waar ons hoofdkantoor, ons R&D-center en de belangrijkste mouterij ter wereld gevestigd is."

De overname bestaat uit de aankoop van alle activiteiten van Cargill Malt: 16 mouterijen in 9 landen, bijna 600 werknemers, een totale productiecapaciteit van 1,7 miljoen ton. Boortmalt, opgericht in 1927, zal bijna duizend werknemers tellen.