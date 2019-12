Morgan Stanley krijgt boete van 20 miljoen euro wegens koersmanipulatie SVM

10 december 2019

13u39

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley heeft van het sanctiecomité van de Franse toezichthouder AMF een boete gekregen van 20 miljoen euro voor vermoedelijke koersmanipulatie van overheidsobligaties.

De beurswaakhond beschuldigt het tradingbureau van Morgan Stanley in Londen van ‘pump and dump’-praktijken. Het zou op 16 juni 2015 in 15 minuten tijd een grote hoeveelheid contracten hebben gekocht voor overheidsobligaties, met als enige doel de prijs van Franse en Belgische overheidsobligaties artificieel te verhogen en ze daarna op een agressieve manier te verkopen. Er zou ook sprake zijn geweest van manipulatie bij een future-contract.

De bank ontkent de aantijgingen met klem en noemt ze "disproportioneel en onredelijk". Ze kondigt aan in beroep te gaan tegen de boete.