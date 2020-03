Moody's verlaagt vooruitzichten Belgische banken: van stabiel naar negatief HLA

26 maart 2020

12u02

Bron: Belga 0 Economie Ratingbureau Moody's heeft de vooruitzichten voor het Belgisch bankensysteem bijgesteld van stabiel naar negatief. Dat heeft de kredietbeoordelaar donderdag bekendgemaakt. Aanleiding is het coronavirus, dat de economische activiteit in Europa zal impacteren. Ook de vooruitzichten van de Franse, Italiaanse, Spaanse, Deense en Nederlandse banken werden bijgesteld van stabiel naar negatief.

België bevindt zich nu in het gezelschap van de Duitse en Britse banken, waarvan Moody's de vooruitzichten eerder al naar negatief had teruggedraaid. De kredietbeoordelaar verwacht dat het operationele klimaat waarin de banken moeten werken door de "disruptie" als gevolg van de coronapandemie "significant" zal verslechteren. Banken zullen minder zaken kunnen doen en grotere risico's lopen, waardoor ze meer geld opzij zullen moeten zetten. En dat zal wegen op de resultaten, is de verwachting.

Moody's bevestigt dat de Belgische banken kunnen terugvallen op sterke kapitaalbuffers die de voorbije jaren werden opgebouwd Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld)

"De uitbraak van het coronavirus betekent ook een belangrijke economische verstoring. Het is in die context dat Moody's de vooruitzichten voor de banken in een reeks landen heeft aangepast", reageert minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). "Ondanks deze moeilijke economische omstandigheden, bevestigt Moody's dat de Belgische banken kunnen terugvallen op sterke kapitaalbuffers die de voorbije jaren werden opgebouwd. Moody's stipt ook aan dat de Belgische banken een goede toegang hebben tot financiering", gaat de minister verder.

Het ratingbureau verwijst ook naar de steun die de Belgische regering geeft aan de economie. "De overheid komt momenteel massaal tussen om de impact van de crisis te dempen en de economische schok zoveel mogelijk op te vangen. Dat zal ook een positieve impact hebben op de banken en mogelijke wanbetalingen verminderen. In geval van wanbetalingen vormt het garantieschema, dat vorig weekend met de banken werd overeengekomen, een serieus stootkussen voor de banken", aldus De Croo.

Lees ook: Coronavirus kost economie 2,4 miljard euro per week