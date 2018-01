MoneyGram verhuist Europees hoofdkwartier naar Brussel EB/TT

16u21

Bron: Belga 0 REUTERS Economie Geldtransferdienst MoneyGram gaat zijn Europese hoofdkwartier van Londen naar Brussel verhuizen. Omwille van de Brexit had het Amerikaanse bedrijf hiervoor vorige lente gesprekken aangeknoopt met de Nationale Bank van België. Dat bevestigt de Nationale Bank . De vergunning werd onlangs toegekend.

"De gesprekken hebben ertoe geleid dat MoneyGram bij de NBB een vergunning heeft aangevraagd voor dit Europese hoofdkwartier. Die werd, nadat Moneygram voldeed aan een aantal criteria en eisen van de NBB inzake bijvoorbeeld activiteiten en tewerkstelling, onlangs toegekend. Zodoende komt MoneyGram Europe onder toezicht van de Nationale Bank", zegt woordvoerder Geert Sciot van de Nationale Bank.

Door naar Brussel te trekken, verzekert MoneyGram zich van de toegang tot de Europese eenheidsmarkt, nu de Britten ervoor kozen om uit de EU te stappen. De verhuis zal volgens de eerste verwachtingen rond de zomer het geval zijn, zegt de Nationale Bank. Vanaf dan zal MoneyGram de activiteiten in Europa vanuit ons land organiseren. Het bedrijf komt onder toezicht van de Nationale Bank.

"Bijzonder verheugd"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt reageert tevreden. "We zijn bijzonder verheugd dat we opnieuw een financiële speler mogen verwelkomen in Brussel. Dit bewijst dat onze aanpak om Brussel te versterken en te verbreden als financieel centrum werkt."

Verschillende financiële bedrijven gingen MoneyGram vooraf. Zo kondigden verzekeringsmarkt Lloyd's of London, de Australische verzekeraar QBE en de Japanse verzekeraar MS Amlin vorig jaar aan dat ze omwille van de Brexit voor Brussel kiezen.

Concurrent van Western Union

De Nationale Bank voegt er aan toe dat MoneyGram reeds voorafgegaan werd door fintechbedrijf Ebury Partners. Dat bedrijf actief rond betalingen voor kmo's kreeg reeds in de herfst een vergunning als betalingsinstelling. MoneyGram is sinds 17 december een 'betalingsinstellingen met vergunning in België', zo leert de webstite van de Nationale Bank.

Via MoneyGram kan iemand geld overmaken aan iemand anders, elders in de wereld. Het bedrijf is een concurrent van Western Union. MoneyGram kwam begin januari in het nieuws nadat de Amerikaanse overheid een overname door Ant Financial had geweigerd om redenen van nationale veiligheid. Ant Financial, een onderdeel van het Chinese internetconglomeraat Alibaba, had 1,2 miljard dollar veil voor het bedrijf.