Mondmaskerplicht in bioscopen leidt tot kwart minder bezoekers SVM

14 juli 2020

16u36

Bron: Belga 1 Economie De beslissing van de overheid om één week na de heropening van de cinema's het dragen van mondmaskers te verplichten in de bioscoopzalen heeft voor een daling van het bezoek met meer dan 25 procent gezorgd ten opzichte van vorig weekend. In vergelijking met hetzelfde weekend in 2019 bedraagt het verschil zelfs 80 procent. De Federatie van Cinema's van België (FCB) vraagt aan de Nationale Veiligheidsraad om de beslissing te herbekijken.

"België is het enige land in Europa waar er een dubbele veiligheidsmaatregel -social distancing én een mondmasker- geldt", klinkt het. "De consumpties zijn ook fel verminderd, ook al is het toegelaten om het masker even uit te doen voor een hapje en een drankje.”

"Een bioscoop rendabel uitbaten was al bijzonder moeilijk onder de eerder opgelegde restricties (1,5 meter afstand per bubbel en maximaal 200 bezoekers; nvdr). De zaalcapaciteit daalde daardoor met ongeveer 70 procent. Met deze bijkomende maatregel wordt het helemaal onmogelijk.”

"Landen als Frankrijk en het Groot-Hertogdom Luxemburg verplichten het mondmasker ook in publieke ruimtes. Toch mag het mondmasker daar tijdens de film afgezet worden, zodat de bioscoopbezoeker op een comfortabele manier kan genieten.”

