Mogelijk vanaf 2018: geld overschrijven in enkele seconden, ook op feestdagen

Bron: Belga 1 ANP XTRA Economie Vanaf november 2018 zullen overschrijvingen in België binnen enkele seconden, ook op feestdagen of in het weekend, op de rekening van de begunstigde staan, zelfs als die bij een andere bank zit.

Bankenorganisatie Febelfin meldt vandaag dat de Belgische banken alvast de ambitie hebben om daarmee tegen eind volgend jaar te beginnen. Het staat wel nog niet vast welke banken vanaf dag één zullen deelnemen aan deze "Instant Payments". België wordt daarmee een van de eersten op het Europese vasteland om zulke flitsbetalingen aan te bieden. "Zweden, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Zwitserland bieden het al aan", zegt Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand. "In onze buurlanden Frankrijk en Nederland zijn ze ook bezig met de ontwikkeling, maar daar zou de uitvoering voor 2019 zijn." Voor Febelfin toont ons land zich met dit initiatief "opnieuw een sterke speler in het betaalverkeer".

De bankenorganisatie wijst er verder op dat flitsbetalingen niet alleen in het voordeel van de consument zijn, maar dat bedrijven zo hun betalingen sneller ontvangen en zo hun cashflow verbeteren en dat payment service providers en overheden hun financiële diensten zullen kunnen verbeteren.

Voor de Belgische banken is digitalisering geen nieuw verhaal, beklemtoont Febelfin. "Er wordt al jaren massaal in technologie geïnvesteerd. Hierdoor kan ons land, met succesverhalen zoals Bancontact en Isabel, terugvallen op heel wat expertise binnen betaaltechnologie en financiële technologie in het algemeen. Dit laat de sector toe om via de instantbetalingen een leidende rol op te nemen binnen Europa."

Op Europees vlak worden ook initiatieven genomen om flitsbetalingen mogelijk te maken. Ook tegen november 2018 moet er binnen de landen van Sepa (Single Euro Payments Area) een platform uitgewerkt zijn dat instant payments mogelijk moet maken. Alle EU-landen maken deel uit van Sepa, aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland.