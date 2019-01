Mogelijk 1.900 ontslagen bij Proximus, verbijstering over communicatie én mogelijk gerechtelijke vervolging

09 januari 2019

12u48

Bron: belga 22 Economie In het ‘transformatieplan’ van Proximus zou sprake zijn van 1.900 ontslagen, maar ook van 1.250 aanwervingen. Dat zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vandaag na overleg tussen premier Charles Michel, de ministers van Werk en Telecom en de top van het telecombedrijf. Filip Tilleman, een specialist arbeidsrecht, verklaarde dat Proximus mogelijk een inbreuk pleegt op de wet Renault, omdat het bedrijf niet eerst de vakbonden inlichtte over het plan. “Er dreigen strafsancties”, klonk het. Maar dat klopt niet: volgens de FOD Werk is de wet niet van toepassing op Proximus, dat een autonoom overheidsbedrijf is.

Na mediaberichten over mogelijk banenverlies bij Proximus had premier Charles Michel CEO Dominique Leroy en voorzitter Stefaan De Clerck uitgenodigd om tekst en uitleg te komen geven. De handel in het aandeel Proximus werd vandaag niet opgestart en zal mogelijk de hele dag opgeschort blijven.

“Zeer bezorgd”

In het transformatieplan van Proximus zou nu sprake zijn van 1.900 ontslagen, maar ook van 1.250 aanwervingen, laat Peeters na het overleg verstaan. Volgens hem zijn de cijfers wel nog “niet definitief”. De regering verwacht in de komende uren nog verdere verduidelijking over het plan.



“Het is een delicate situatie”, zegt Peeters. “Het is belangrijk om te zeggen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dat we zeer bezorgd zijn over het mogelijk banenverlies.”

Proximus zelf kan momenteel niet reageren op de uitlatingen van Peeters, aldus een woordvoerder. Het bedrijf verwijst opnieuw naar de communicatie die aangekondigd is voor morgenochtend, voor de opening van de beurs. Tot dan zal de handel in het aandeel Proximus opgeschort blijven. “We gaan vandaag niet reageren op statements.”

Dit is weinig respectvol. We hadden verwacht dat eerst de werknemers worden geïnformeerd, dan pas de politiek. Overleg moet gebeuren waar het moet gebeuren Vakbondsman Ben Coremans (ACV-Transcom)

Wet Renault niet van toepassing

De communicatie van Proximus aan de regeringstop én de communicatie achteraf door de minister van Werk dreigt een inbreuk te vormen op de wet Renault, stelde een expert vandaag. “Dan dreigt zelfs gerechtelijke vervolging”, aldus advocaat arbeidsrecht Filip Tilleman.

“Als de wet Renault iets heeft bereikt, dan is het dat eerst de ondernemingsraad wordt ingelicht over intenties tot herstructurering”, legde de specialist arbeidsrecht uit. “Het bedrijf mag dat aan niemand anders communiceren, ook niet aan ministers. Het feit dat de overheid een aandeelhouder is, maakt geen verschil. Emotioneel, sociaal en juridisch kan dit gewoon niet.” Bedrijven zijn met de communicatie over herstructureringsplannen normaal extreem voorzichtig”, zegt Tilleman. “Wat hier is gebeurd door Proximus en minister Peeters... Dat is gewoon Guust Flater.”

“Meer zelfs: indien morgen blijkt dat er wel degelijk een intentie tot herstructurering wordt bekendgemaakt en meer dan dertig ontslagen worden aangekondigd (inclusief brugpensioen), dan is er een zware inbreuk op het sociaal recht gebeurd en dreigen zelfs strafsancties. In eerste instantie riskeert vooral de top van Proximus gerechtelijke vervolging”, klonk het.

In tegenstelling tot wat arbeidsspecialist Filip Tilleman verklaarde, stelt de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid dat Proximus - een autonoom overheidsbedrijf - niet gebonden is aan de wet Renault, die regels oplegt aan bedrijven die een collectief ontslag willen aankondigen. De wet-Renault kwam er in 1998 nadat de Renault-directie totaal onverwacht de sluiting aankondigde van haar assemblagefabriek in Vilvoorde. Circa 3.000 mensen verloren toen hun job.

Vakbonden verbijsterd

De vakbonden reageren vol ongeloof. “Dit is weinig respectvol”, aldus vakbondsman Ben Coremans (ACV-Transcom). Hij vernam het nieuws over de mogelijk 1.900 afvloeiingen via de pers, zelf was hij niet op de hoogte.

“Dit zijn we niet gewend en het is weinig respectvol. We hadden verwacht dat eerst de werknemers worden geïnformeerd, dan pas de politiek. Overleg moet gebeuren waar het moet gebeuren.” Coremans heeft ook vragen bij het cijfer. “Wat is dat, 1.900 afvloeiingen? Gaat het om naakte ontslagen, brugpensioen, natuurlijke afvloeiingen? Eén ding is zeker. Ze gaan ons tegenkomen.”

De liberale overheidsvakbond VSOA betreurt de periode van onzekerheid voor de werknemers in afwachting van het buitengewoon paritair comité, het equivalent van een bijzondere ondernemingsraad, dat morgenochtend pas plaatsvindt.

“Competitief blijven”

Minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) stelt dat het nog niet duidelijk is hoeveel jobs concreet op het spel staan. Volgens de minister moet het bewuste plan toelaten dat Proximus competitief blijft in de snel veranderende digitale markt. “We hebben meer info gevraagd over wat de impact daarvan is en op welke manier dat dit over de komende jaren zal worden uitgevoerd”.

“Er zullen nieuwe profielen nodig zijn bij Proximus om zich voor te bereiden op die veranderende markt. Men zal in elk geval moeten aanwerven. Aan de andere kant zal ook sociaal overleg nodig zijn”, aldus De Backer. Volgens hem is het belangrijk dat “men kijkt naar het personeel en sociaal overleg opstart om de harde ontslagen tot een minimum te beperken of af te wenden”.

Het is belangrijk dat men kijkt naar het personeel en sociaal overleg opstart om de harde ontslagen tot een minimum te beperken of af te wenden Minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld)

“Totaal onbegrijpelijk”

De voorzitster van de Kamercommissie Infrastructuur, Karine Lalieux (PS), wil Leroy en de vakbonden zo snel mogelijk uitnodigen voor een debat over de toestand binnen het bedrijf. “Alle vragen moeten worden aangesneden”, meldt Lalieux op Twitter.

Ecolo-Groen vraagt eveneens uitleg in het parlement. “Een massale herstructurering is voor een winstgevend overheidsbedrijf totaal onbegrijpelijk”, zegt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. Een hoorzitting zou het parlement bovendien de kans bieden de CEO te vragen naar een mogelijke link tussen de komst van een vierde operator en het 5G-netwerk, en de herstructurering die op tafel ligt, vindt hij. “Het is essentieel dat we de impact kunnen inschatten op de werkgelegenheid en de investeringen in de sector”.

Ook het extreemlinkse PVDA noemt het plan onaanvaardbaar. “De digitalisering moet ervoor zorgen dat het werk lichter wordt, niet dat 2.000 mensen hun werk kwijt raken”, zegt Kamerlid Raoul Hedebouw. Hij wijst ook op de winst die het bedrijf de afgelopen jaren heeft geboekt en op het loon van de topvrouw. “Daar moet je het geld gaan zoeken.”