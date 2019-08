Exclusief voor abonnees Moeten meer mensen nachtwerk doen? “Het is echt een omgekeerde wereld” Roel Wauters Pieter Gordts

09 augustus 2019

15u12

Bron: De Morgen 0 Economie Nachtwerk, ploegenarbeid, zondagsdiensten. De Belgische werknemer moet nog altijd minder op onregelmatige uren opdraven dan zijn buitenlandse collega’s. Moeten we daar nu blij om zijn? Of is dit dodelijk voor de economie?

Tot aan haar voordeur kwamen de ACW-vrouwen betogen, de politie en rijkswacht waren gemobiliseerd. Toenmalig minister van Werk Miet Smet (CVP) had in 1997 beslist dat voortaan ook vrouwen ’s nachts mochten werken. Het leverde een storm van protest op. “Ik verstond de ongerustheid”, zei ze daarover later in een interview. “Maar nachtwerk is sindsdien niet geëxplodeerd.”

Twintig jaar later is de kwestie nog altijd actueel. De Belgische arbeidsmarkt is een stuk minder flexibel dan in de andere Europese landen, zo bleek begin deze week (nog maar eens) uit cijfers van Steunpunt Werk, het studiecentrum verbonden aan de KU Leuven. Het levert een pittig debat op: tussen bonden en werkgevers, tussen links en rechts en onder arbeidsmarktspecialisten.

