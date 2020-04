Moet je volgend jaar belastingen betalen op je corona-uitkering? Geldexpert Michel Maus ontwart het fiscale kluwen

De overheid heeft ganse sectoren gedwongen stilgelegd. Bedrijven die niet verplicht werden te sluiten, zien hun activiteit vaak gewoon volledig stilvallen. Het spreekt dan ook voor zich dat de federale en gewestelijke regeringen geen andere keus hebben dan ongeziene maatregelen te nemen om de economie overeind te houden. Zo heeft de federale regering van premier Sophie Wilmès bedrijven onder andere uitstel verleend van betaling voor inkomstenbelastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Maar wat nog belangrijker is, zijn de toekenningen van uitkeringen en premies aan werknemers, zelfstandigen en bedrijven zodat zij de coronaperiode kunnen overbruggen. En dat zijn er heel wat.

Tijdelijke werkloosheid voor werknemers, met extra premies

Zo kunnen bedrijven die personeel in dienst hebben en door de coronacrisis gedwongen of vrijwillig de deuren hebben gesloten, een systeem van tijdelijke werkloosheid invoeren voor hun personeel. De werknemers krijgen in dit systeem een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die bedraagt 70% van het maandelijks brutoloon, met een grens op maximaal 2.475 euro.

De federale regering betaalt bovenop deze uitkering een supplement van 5,63 euro per dag (of 150 euro per maand). De Vlaamse regering van haar kant gaat aan alle Vlaamse werknemers in tijdelijke werkloosheid een extra premie toekennen van 202 euro als tegemoetkoming voor de water- en energiefactuur.

Overbruggingsrechten en hinderpremies voor ondernemers

Ook zelfstandigen die door de coronacrisis worden gedwongen hun zaak te sluiten, krijgen steun van de federale overheid. Zij kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Die maandelijkse uitkering bedraagt 1.291 euro (zonder gezinslast) of 1.614 euro (met gezinslast). Opvallend is dat ook zelfstandigen in bijberoep met een jaarinkomen tussen 6.996 euro en 13.993 de helft van deze bijdrage krijgen: 645 euro (zonder gezinslast) of 807 euro (met gezinslast).

Tot slot kent het Vlaams Gewest een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro toe aan bedrijven die gedwongen werden om de deuren te sluiten. Als de onderneming ook na 6 april nog dicht is gebleven, dan wordt een premie van 160 euro per dag toegekend. Daarnaast bestaat er een compensatievergoeding van 3.000 euro voor bedrijven die door de crisis in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 een omzetverlies lijden van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks inkomen tussen de 6.996 euro en 13.993 euro bedraagt deze vergoeding 1.500 euro.

Is het niet absurd om eerst uitkeringen en premies toe te kennen en deze vervolgens te belasten? Ja, maar de huidige wetgeving voorziet geen gunstregime

Voor de Brusselse en de Waalse bedrijven geldt een andere gewestelijke regeling, die minder ver gaat dan in Vlaanderen. In het Brussels Gewest krijgen de gesloten bedrijven een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro toegekend. In het Waalse Gewest bedraagt deze eenmalige premie 5.000 euro.

Werknemer moet bijbetalen

Momenteel worden alle hierboven vermelde premies en uitkeringen beschouwd als inkomen. Werknemers, zelfstandigen en vennootschappen moeten er dus mee rekening houden dat zij er volgend jaar mogelijkerwijs nog belasting op zullen moeten betalen.

In de vennootschapsbelasting bedraagt het tarief 25%. In de personenbelasting varieert het tarief tussen 25% en 50%, afhankelijk van het totale jaarinkomen. Voor werknemers in tijdelijke werkloosheid wordt bij de toekenning van die uitkering al 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat is dus een voorafhouding op wat u uiteindelijk moet betalen via de aangifte die u in mei 2021 zal ontvangen.

Maar op jaarinkomens boven 13.440 euro moet al 40% belasting worden betaald, en dus zal die voorafhouding in veel gevallen niet volstaan. Dat verschil moet de werknemer in 2021 bijpassen. Onderstaand fictief voorbeeld maakt dat duidelijk.



Maar zo hoor ik u denken, is het niet absurd om eerst uitkeringen en premies toe te kennen en deze vervolgens te gaan belasten? Wel ja, dat is inderdaad absurd. Maar de huidige wetgeving voorziet voor de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en voor het crisis-overbruggingsrecht geen fiscaal gunstregime. Voor hinderpremies is er enkel een fiscale vrijstelling voorzien wanneer ze het gevolg zijn van werken op het openbaar domein, zoals de heraanleg van een straat, en dus niet voor de coronapremies.

Betalen Brussel en Wallonië mee aan fiscaal cadeau voor Vlamingen?

Indien de politici alsnog een fiscale vrijstelling zouden willen toekennen aan de coronasteunmaatregelen, dan zal de fiscale wetgeving nog in 2020 moeten wijzigen. Maar dat wordt niet makkelijk. Zo is de federale overheid bevoegd voor de fiscale wetgeving in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. De eventuele vrijstellingen zouden dus voor de federale begroting zijn. Maar is daar in de huidige context, met meer dan een miljoen tijdelijke werklozen, wel budgettaire ruimte voor?

Vreemd genoeg heeft federaal minister van Financiën Alexander De Croo begin april aangekondigd dat “alle gewestelijke premies belastingvrij zullen zijn”. Of deze wijziging van de fiscale wetgeving zonder slag of stoot zal verlopen, is nog maar zeer de vraag.

Om te beginnen beschikt de huidige federale regering niet over een volmacht om dat te doen. Hiervoor moet ze naar het parlement en daar telt de regering-Wilmès slechts 38 van de 150 zetels. Dat kan dus problemen opleveren want men mag niet vergeten dat de coronasteunmaatregelen niet in elk gewest gelijk lopen. De hinderpremie werd weliswaar in elk gewest ingevoerd, de compensatievergoeding en de premie voor de water- en energiefactuur is er enkel voor de Vlaming. De vraag die zich dan ook stelt is of Waalse en Brusselse parlementsleden akkoord zullen gaan met een fiscaal cadeau voor de Vlamingen dat nadelig is voor de federale begroting?

Men mag het fiscale vel van de beer niet verkopen voor hij politiek geschoten is.

