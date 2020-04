Moet de overheid uitkering voor tijdelijk werklozen verhogen? Loonexperten geven hun visie

Het coronavirus houdt intussen al ruim 1 miljoen werknemers in ons land aan de zijlijn, of ongeveer een kwart van het totale aantal actieve bedienden en arbeiders. Als gevolg van die tijdelijke werkloosheid vallen zij, gedeeltelijk of volledig, terug op een uitkering. Dat die flink lager kan liggen dan wat een werknemer gewoonlijk verdient, blijkt uit de simulaties van HR-dienstverlener SD Worx, de grootste loonberekenaar van het land. “De uitkering mag dan wel verhoogd zijn van 65 naar 70 procent van het brutoloon, voor velen zal het een aderlating zijn”, weet juridisch expert Geert Vermeir. “Wie een volledige maand voltijds tijdelijk werkloos is geweest, zal zo’n 1.100 à 1.500 euro op zijn rekening vinden. Dat is het nettobedrag, dus na aftrek van de bedrijfsvoorheffing van 26,75 procent.”

Vermeir wijst erop dat voor de berekening van de uitkering het brutoloon geplafonneerd wordt op 2.754,76 euro. Al wat een werknemer daar normaal bovenop verdient, wordt dus niet in rekening gebracht. Als je weet dat het mediaanloon in ons land op 3.140 euro ligt – dit wil zeggen: de helft van de werkenden verdient meer, de helft verdient minder –, dan is duidelijk dat de impact voor velen groot zal zijn. En dat beseffen ook de verschillende regeringen. De federale regering besloot al om voor elke werkloosheidsdag een brutotoeslag van 5,63 euro te voorzien. De Vlaamse overheid zal gedurende een maand de water-, gas- en elektriciteitsfactuur van de getroffen gezinnen voor haar rekening nemen.

Schokken opvangen

Dat de maatregelen noodzakelijk waren om de eerste schokken op te vangen, daarover zijn de loon- en arbeidsmarktexperten het eens. “Tijdelijke werkloosheid heeft zijn nut in eerdere crises al bewezen”, zegt Vermeir. “Het is een schoolvoorbeeld van flexicurity: het stelt werkgevers in staat om werknemers in dienst te houden en flexibel op non-actief te zetten en het geeft werknemers de mogelijkheid om die tijdelijke periode financieel te overbruggen. Maar waar ik vooral tevreden mee ben, is dat er alert gereageerd is. Als je ziet met welke snelheid de voorwaarden en de procedure rond tijdelijke werkloosheid de voorbije weken zijn aangepast en versoepeld, dan stemt me dat hoopvol. Ook voor de volgende maanden zal het erop aan komen de situatie goed op te volgen en flexibel op de noden in te spelen.”

Mijn indruk is dat bedrijven echt hun best doen om een evenwicht te vinden tussen een cash drain enerzijds en de financiële zorg voor hun werknemers anderzijds Xavier Baeten

Xavier Baeten, professor Remuneratie aan Vlerick Business School, treedt hem daarin bij: “De overheid is zeer pragmatisch geweest. En dat is goed, want bedrijven hebben vandaag meer aan hun hoofd dan administratieve rompslomp. Ik stel vast dat de meeste werkgevers niet over een nacht ijs gaan wanneer ze tijdelijke werkloosheid inroepen. Sommigen voeren de maatregel enkel voor bepaalde groepen werknemers in, wanneer het echt niet anders gaat. Anderen kiezen heel bewust voor een deeltijdse tijdelijke werkloosheid en behoeden hun werknemers zo voor een grote inkomensval. Nog anderen passen het verschil tussen de uitkering voor tijdelijke werkloosheid en het normale loon zelf bij. Mijn indruk is dat bedrijven echt hun best doen om een evenwicht te vinden tussen een cash drain enerzijds en de financiële zorg voor hun werknemers anderzijds.”

Uitkering optrekken tot 80%

Vanuit de socialistische vakbond ABVV kwam intussen de vraag om de uitkering bij tijdelijke werkloosheid op te trekken tot 80 procent van het brutoloon. Federaal secretaris Raf De Weerdt legt uit: “De kloof met wat werknemers gewoon zijn te ontvangen, is toch wel erg groot. Zij kunnen dit geen maanden trekken. Voor elke maand die er bij komt, vragen wij om te kijken of er iets extra kan gebeuren. Er zijn nog mogelijkheden genoeg: het uitkeringspercentage kan verder stijgen, maar er kan ook aan een hogere toeslag of een herhaling van de energiepremie worden gedacht. Het is rijden, omkijken en bijsturen.” De Weerdt dringt er tevens op aan om de mensen in precaire statuten niet te vergeten, zoals uitzendkrachten, poetshulpen, kunstenaars, werkstudenten en seizoenarbeiders. “Als we maatregelen nemen, dan moeten ook die medewerkers er iets aan hebben.”

We moeten de geldkraan opendraaien om mensen financiële zekerheid te geven, maar we moeten ook de gevolgen op lange termijn voor ogen houden Brigitte Oversteyns

Zelfstandig reward consultant Brigitte Oversteyns heeft begrip voor de vraag van de vakbond, maar wijst ook op de keerzijde: het enorme financiële kostenplaatje. “De werknemers zijn bovendien niet de enigen die in deze tijden steun verdienen. Ook vrije beroepers en zelfstandigen kloppen aan de deur. De uitdaging zal zijn om de middelen zo evenwichtig mogelijk over al die verschillende groepen te verdelen. Elk miljard dat we nu uitgeven, zullen we vroeg of laat moeten terugverdienen. Dus ja, we moeten de geldkraan opendraaien om mensen financiële zekerheid te geven, maar we moeten ook de gevolgen op lange termijn voor ogen houden.”

De vraag is: hoe tijdelijk is tijdelijk?

De vraag van 1 miljoen, of beter vele miljarden, is dus: hoelang zal deze situatie duren? Hoe tijdelijk is tijdelijk? Uit een rondvraag van Hudson, bij 158 organisaties, blijkt dat ongeveer de helft van de werkgevers tijdelijke werkloosheid heeft ingeroepen of nog zal inroepen. De meerderheid van de werkgevers denkt dat hij/zij het systeem de komende maanden zal moeten uitbreiden. Zij gaan ervan uit dat impact op hun resultaten nog zal toenemen. Zeven op de tien organisaties stellen nu al een daling van de omzet en de productie vast.

We staan aan de vooravond van een ingrijpende economische verandering. Daarom vind ik dat we goed moeten nadenken voor we de uitkering voor tijdelijke werkloosheid verder verhogen Sem Vandekerckhove

Sem Vandekerckhove, onderzoeker aan HIVA-KU Leuven, gaf in een opiniestuk in De Standaard al aan dat deze economische werkloosheid wellicht allesbehalve tijdelijk zal zijn. “Op een bepaald moment zal de regering gas moeten terugnemen”, stelt hij. Vandekerckhove, die samen met zijn collega’s Ludo Struyven en Hanne Van Waeyenberg de langetermijneffecten van tijdelijke werkloosheid na de financiële crisis in kaart bracht, maakt in zijn artikel de vergelijking met de situatie in 2008-2009. “Toen was er alleen een schok aan de vraagzijde. Door economische werkloosheid in te roepen, was er geen abrupt verlies in koopkracht en ontstonden er geen littekens in de economische structuur.”

De gezondheidscrisis van vandaag is van een andere orde, zegt hij. “Hele sectoren staan nu op non-actief. Er is een schok aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. De kans is groot dat die schokken lang zullen nazinderen, in bepaalde sectoren langer dan in andere. Door zo massaal op tijdelijke werkloosheid over te schakelen, schep je de indruk dat al die jobs terugkomen, terwijl dat helemaal niet zo zeker is. Misschien ligt de toekomst wel elders. Naar mijn aanvoelen staan we aan de vooravond van een ingrijpende economische verandering. Daarom vind ik dat we goed moeten nadenken voor we de uitkering voor tijdelijke werkloosheid verder verhogen. Ik vraag me zelfs af of we in bepaalde situaties niet meer gebaat zijn met de gewone werkloosheidsuitkering. Die geeft mensen ook bescherming, maar laat meer kansen aan onze bedrijven en onze economie om te evolueren.”

