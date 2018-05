Moederbedrijf Engie haalt 1,6 miljard euro uit Electrabel TTR

17 mei 2018

06u23

Bron: Belga 13 Economie De Franse energiereus Engie heeft vorig jaar 1,6 miljard euro uit zijn Belgische dochter Electrabel gehaald. Dat blijkt uit het uitgebreide jaarverslag in de aanloop naar de jaarvergadering van Engie morgen, zo schrijven De Tijd en L'Echo vandaag. De uitkering van het megadividend is opmerkelijk omdat Electrabel de voorbije jaren stevige verliezen heeft geleden. In 2015 en 2016 ging het telkens over meer dan een miljard euro.

Electrabel keerde meer dan een decennium geen dividenden uit. Het laatste dividend dateert van 2006, het jaar voordat het volledig in Franse handen kwam. Toen ging het om bijna 1 miljard euro.

Opmerkelijk is dat het dividend dat Electrabel vorig jaar aan Engie overmaakte, niet in contanten was. Electrabel keerde alle aandelen van zijn dochterbedrijf Electrabel France uit aan moeder Engie. Electrabel France is een vennootschap die onder meer waterkrachtcentrales op de Rhône en in de Pyreneeën bezit.

"Insolvabiliteit van Electrabel"

Ecolo-fractievoorzitter Nollet beschuldigde Engie daarop dat het "zeer duidelijk de insolvabiliteit van Electrabel aan het organiseren is", omwille van Electrabels "verantwoordelijkheid in het beheer van de ontmantelingskosten van de centrales en het beheer van kernafval". De timing van de uitkering van het dividend is niet onschuldig en komt "net voor de herevaluatie van de beheerskosten van het kernafval".

Electrabel reageert verbaasd op die interpretatie. Het energiebedrijf bevestigt dat het de participatie in Electrabel France overgedragen heeft aan Engie.

Coherent beheer

De Franse activa worden terug in de groep gebracht om de productie van groene elektriciteit coherenter te beheren, klinkt het. De verschuiving gebeurt op een belangrijk moment omdat de concessies op de bewuste energiecentrales vernieuwd worden.

Volgens Electrabel komt de operatie neer op het uitkeren van een "dividend in natura", met name alle aandelen van Electrabel France. Electrabel zegt onder meer nog dat het steeds alle verantwoordelijkheden draagt. Electrabel zal natuurlijk alle verplichtingen over het kernafval en de ontmanteling opnemen, klinkt het nog.