Moederbedrijf British Airways koopt Niki jv

06u10

Bron: belga 2 AFP Economie De Spaans-Britse luchtvaartgroep International Airlines Group (IAG), het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, neemt voor 20 miljoen euro activiteiten over van de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Niki. Die maakte deel uit van Air Berlin, dat vorig jaar failliet ging.

IAG neemt tot vijftien vliegtuigen uit de Airbus A320-familie over van Niki en een reeks slots op luchthavens als Wenen, Düsseldorf, München, Palma en Zürich. De Oostenrijkse lowcostmaatschappij die werd opgericht door voormalig Formule 1-piloot Niki Lauda, zal worden ondergebracht bij IAG-dochter Vueling. Daar zal ze een aparte entiteit vormen, die in eerste instantie onafhankelijk zal opereren. Ongeveer 740 ex-Niki-werknemers (van de circa 1.000, red.) zouden er aan de slag kunnen gaan. IAG wil ook tot 16,5 miljoen euro investeren in Niki.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

"Niki was financieel het meest levensvatbare onderdeel van Air Berlin en met zijn focus op plezierreizen sluit het zeer goed aan bij Vueling", stelt IAG-topman WIllie Walsh in een persbericht.

Het Oostenrijkse Niki hield midden december op met vliegen. De maatschappij ging kopje onder nadat eigenaar Air Berlin failliet was gegaan. Het Duitse Lufthansa, dat delen van Air Berlin overnam, zag af van een overname van Niki.

Andere genoemde kandidaat-overnemers waren Ryanair en Niki Lauda zelf.