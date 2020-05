Moederbedrijf Brantano vraagt langer uitstel aan obligatiehouders SPS

26 mei 2020

15u13

Bron: Belga 0 Economie FNG, het moederbedrijf van schoenenketen Brantano, vraagt zijn obligatiehouders om uitstel van betaling tot het einde van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe mededeling van het bedrijf. Eerder was sprake van drie maanden.

FNG, dat naast Brantano nog verschillende andere winkelmerken overkoepelt, zit in zware financiële moeilijkheden. Het bedrijf stelt zijn obligatiehouders voor om hen tot het einde van het jaar geen betalingen meer over te maken van interesten of kapitaal.

De maatregel heeft betrekking op de houders van ruim 75 miljoen aan obligatieschuld. De obligatiehouders zullen kunnen stemmen op 11 en 26 juni, afhankelijk van de obligatie waarop ze intekenden. Als niet voldoende obligatiehouders opdagen, moet FNG later een nieuwe vergadering organiseren.

Toekomstplan

Het betalingsuitstel moet het bedrijf de kans geven om een plan te maken om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren. Een probleem daarbij is dat de jaarrekening van vorig jaar nog niet klaar is. Dat moet eerst gebeuren. "Daarna moet een analyse gebeuren van wat er verkeerd is gelopen in het verleden. Dat moet meegenomen worden in de opbouw van een toekomstplan", zegt woordvoerder Gunther De Backer.

Ondertussen is de financiering op korte termijn volgens het bedrijf wel nog verzekerd. Het personeel kan dus nog correct betaald worden, luidt het. "Er zijn ook gesprekken aan de gang met de banken, dat is geen probleem", aldus De Backer. Het helpt daarbij dat de winkels weer open zijn.

De financiële waakhond FSMA vroeg de modegroep onlangs om meer duidelijkheid over de jaarcijfers van 2018 en een aantal transacties in dat jaar. "We werken eraan om dat uit te klaren", zegt De Backer. "Hoe sneller dat gebeurt, hoe beter. Het speelt in het nadeel van iedereen dat er geen duidelijkheid is.”