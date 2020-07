Moederbedrijf Brantano stelt publicatie jaarcijfers verder uit AW

28 juli 2020

18u55

Bron: Belga 0 Economie FNG, de groep boven onder meer schoenenketen Brantano, stelt de publicatie van zijn jaarcijfers verder uit. De “onduidelijke situatie waarin de groep zich bevindt" heeft tot verdere vertraging van de auditwerkzaamheden geleid, klinkt het in een persbericht.

De financieel noodlijdende groep krijgt de geauditeerde jaarrekening van vorig jaar maar niet rond. Over de cijfers van 2018 vroeg de financiële waakhond FSMA meer uitleg, nadat rond een aantal transacties vragen waren gerezen. De modegroep zegt nu alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk definitieve jaarcijfers bekend te maken. FNG "streeft naar een openbaarmaking in augustus".



Ondertussen zoekt het bedrijf verder naar extra geld. De banken hebben de kraan immers dichtgedraaid. Volgens een woordvoerder worden "verschillende scenario's bekeken, onder verschillende financiële vormen".



De winkels blijven ondertussen open, al heerst er onrust. "Het personeel is in alle staten", zegt ACV-vakbondsman Sven De Scheemaeker. De lonen werden tot nu toe wel netjes betaald, maar het personeel wil zekerheid hebben over volgende maand. De Scheemaeker hoopt er deze week nog over te spreken met CEO Paul Lembrechts.

