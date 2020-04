Modrikamen wil beslag leggen op dividend BNP Paribas Fortis mvdb / Bron: L'Echo - De Standaard

16u22 1 Economie Advocaat Mischaël Modrikamen trekt naar de rechter en vraagt om beslag te leggen op de 1,9 miljard euro dividend die BNP Paribas Fortis eerder zei te willen uitkeren aan de Franse moederbank. Dat schrijven verschillende media vandaag.

De Belgische bank kondigde het dividend op 13 maart aan. Modrikamen heeft een schadeclaim lopen tegen de Franse moederbank wegens de manier waarop ze in 2008 goedkoop de hand legde op de toenmalige Fortis Bank, brengen L'Echo en De Standaard in herhinnering.

Modrikamen (54) bemerkt dat de Europese Centrale Bank de banken aanraadt om geen dividenden uit te keren wegens de coronacrisis. BNP Paribas Fortis wilde 1,9 miljard uitkeren aan BNP Paribas, terwijl zijn claim tegen de bank al oploopt tot 7 miljard euro, zegt hij aan L'Echo.

Het dividend wordt sinds woensdag druk besproken. Minister van Financiën Alexander De Croo zei al dat België zijn stem zal laten horen in de raad van bestuur - België is de grootste aandeelhouder van de Franse bank. Hij riep op het dividend niet uit te keren. Volgens De Standaard trekt Modrikamen vandaag of vrijdagochtend naar de beslagrechter.

Modrikamen groeide ruim tien jaar geleden tijdens de financiële crisis uit tot een nationale bekendheid. Hij spande een rechtszaak in omdat het noodlijdende Fortis volgens zijn redenering veel te goedkoop verkocht werd aan het Franse BNP Paribas. Gedupeerde beleggers verdienden compensatie, stelt hij. Zijn rechtszaak die al stil lag sinds 2013, heeft hij begin dit jaar nieuw leven ingeblazen.