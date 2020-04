Modewinkels voeren druk op om solden uit te stellen: “Honderden faillissementen en duizenden ontslagen vermijden” ADN

03 april 2020

14u01

Bron: Belga 2 Economie De roep om de zomersolden uit te stellen, klinkt steeds luider. Vrijdag zijn het bijna tachtig Belgische modespelers, van Bristol over JBC tot Ann Demeulemeester en Natan, die samen de overheid oproepen om op die vraag in te gaan en zo "honderden faillissementen en duizenden ontslagen te vermijden".

"Willen we onze sector van de ondergang redden, moeten we de huidige soldenwetgeving nu aanpassen", zeggen Mimi Lamote, CEO van Mayerline, en Peter Perquy, CEO van Terre Bleu, Gigue en Zilton. Zij treden op als spreekbuis voor de modesector.



In een open brief vragen ze een onderhoud met premier Sophie Wilmès (MR) en minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V). De brief werd ondertekend door 78 Belgische modespelers, zoals Ambiorix, Bel&Bo, Brantano, Natan, Prima Donna, S.Oliver en Van de Velde.

1 augustus

Concreet pleiten de ondertekenaars ervoor dat de solden ten vroegste op 1 augustus zouden beginnen. De zogenoemde fluistersolden en koppelverkoop zouden worden afgeschaft en vervangen door een sperperiode, die begint vanaf het moment dat de winkels de deuren weer mogen openen. "Als wij straks de winkels weer kunnen openen, weten wij dat sommige, grote retailers en online spelers geneigd zullen zijn om zoveel mogelijk goederen aan grote kortingen te verkopen om van de stock af te geraken en snel cashflow te genereren", stelt Perquy.

Maar voor de Belgische merken en boetieks ligt de situatie anders: "Als wij onze collecties niet gedurende enkele maanden aan een volwaardige marge kunnen verkopen, hebben wij geen financiële buffer om de solden te dragen en om een deel van de tussentijdse verliezen op te vangen."

(Lees verder onder de foto)

Wachten

Het kabinet-Muylle had enkel dagen geleden nog laten verstaan dat "er een beslissing zal worden genomen samen met de sector". Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) liet ook al weten voorstander te zijn van uitstel van de zomersolden.

Indien er niet snel gekeken wordt om een regeling uit te werken, mogen we een compleet bloedbad verwachten Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie

De voorbije dagen waren er echter al meerdere gelijkaardige oproepen, onder meer van sectororganisatie voor zelfstandige modedetailhandel Mode Unie. “Indien er niet snel gekeken wordt om een regeling uit te werken, mogen we een compleet bloedbad verwachten”, zei Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, donderdag. Ze wees erop dat E5 mode, Esprit en het Duitse moederbedrijf van Galeria Inno al bescherming tegen schuldeisers hebben aangevraagd.

“We hebben vorige week van de minister de vraag gekregen om onze standpunten mee te delen. Dat hebben we gedaan, maar we wachten nog altijd op uitsluitsel”, klonk het verder. “Het uitstellen van de solden is een maatregel die de overheid niets kost, maar die wel cruciaal is voor onze sector. We begrijpen niet waarom daar nog niets over beslist is.”

Lees ook:

Bij welke winkels kan je nog terecht? Hier koop je Belgisch (zonder uit je kot te komen) (+)

Zwaarste terugval voor Belgische economie sinds 1908: “Pas tegen zomer van 2022 weer op niveau van voor crisis” (+)

Moet de overheid uitkering voor tijdelijk werklozen verhogen? Loonexperten geven hun visie (+)