Modewinkels nemen extra maatregelen voor veilige heropening WDw

23 april 2020

10u12

Bron: Belga 3 Economie De modewinkels gaan extra maatregelen nemen om een heropening zo veilig mogelijk te laten verlopen voor de klanten en de medewerkers. Dat zegt Comeos, de federatie voor handel en diensten die de kledingketens vertegenwoordigt. Zo zullen kledingstukken uit pashokjes pas na drie uur opnieuw in de winkel worden gehangen. “De klanten kunnen gerust zijn”, zegt CEO Dominique Michel. “De veiligheid staat voorop.”

De modewinkels willen met hun maatregelen nog een stap verder gaan dan de supermarkten. Daar geldt dat je anderhalve meter afstand moet houden, er maximaal één klant per tien vierkante meter is toegelaten en je moet betalen met de kaart.

Zo komt er handgel aan de ingang van winkels en aan de ingang van pashokjes. Klanten zullen verplicht worden om die te gebruiken. Voor de paskamers voorzien de winkels alternerende openingen en na een pasbeurt worden de pashokjes ontsmet. Daarnaast wordt de kledij uit paskamers pas drie uur na het passen in de winkel teruggehangen.

Extra personeel

Verschillende winkels hebben al aangegeven dat ze daarnaast ook nog in extra personeel voorzien om de stroom aan de paskamers in goede banen te leiden. Ook retourzendingen die in de winkel aankomen, worden apart gehouden en pas na een halve dag opnieuw uitgehangen in de winkel.

We doen alles wat we kunnen zodat winkelen niet alleen een aangename, maar ook een veilige ervaring wordt voor onze klanten Dominique Michel, CEO Comeos

"We nemen voor onze fashionsector extra veiligheidsmaatregelen en gaan daarin verder dan onze collega’s in het buitenland”, zegt Dominique Michel. “We doen alles wat we kunnen zodat winkelen niet alleen een aangename, maar ook een veilige ervaring wordt voor onze klanten.”

23 miljoen euro verlies

De sector benadrukt donderdag nogmaals dat elke dag dat de modewinkels gesloten blijven een verlies van 23 miljoen euro betekent voor de sector. “Het is cruciaal dat de modewinkels snel weer kunnen openen. Uiteraard moet dat in de meest veilige omstandigheden gebeuren.”

