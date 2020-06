Modewinkels hebben goede eerste maand achter de rug sinds heropening KVDS

04 juni 2020

18u58

Bron: Belga 0 Economie De modewinkels hebben een goede eerste maand achter de rug sinds hun heropening op 11 mei. "Gemiddeld verkochten zelfstandige modedetaillisten 75 procent van de omzet van dezelfde periode vorig jaar. Een opsteker voor de zwaar getroffen modesector, die de verkoop de eerste weken een pak lager ingeschat had", zegt Isolde Delanghe, directeur van de federatie van de zelfstandige modedetailhandel Mode Unie.

Uit een rondvraag van Mode Unie blijkt dat er minder klanten in de winkels zijn, maar dat consumenten doelbewust kopen en dat de prijs op het kassaticket hoger ligt dan normaal. Ook komt de verkoop in het weekend los. Terwijl het vóór het pinksterweekend nog eerder kalm was op zaterdag, waren er afgelopen zaterdag al meer klanten. Doordat de drukte uitblijft, hebben consumenten ook het gevoel dat ze veilig kunnen shoppen, wat maakt dat het vertrouwen om te winkelen elke week stijgt.

Optimistisch

De modehandelaars zijn ook optimistisch over de verkoop in de komende weken. "De heropening van de horeca zal ervoor zorgen dat consumenten naast shoppen ook iets kunnen eten en drinken. Dat zal voor meer beleving in de winkelstraat zorgen en dat zal consumenten zeker en vast verder aantrekken om te komen winkelen én om langer in de steden te blijven", zegt Delanghe.





De afgelopen weken waren vooral zomerkleren zoals shorts, kleedjes en sandalen populair. Casual en sportievere stukken verkochten vlot, terwijl de geklede stuks bleven hangen. We hadden volgens Mode Unie dan ook beperkt sociaal contact en geen uitgaansgelegenheden. Het feit dat cafés en restaurants opnieuw open mogen, zal ervoor zorgen dat de iets gekledere stukken het vanaf nu ook beter zullen doen. Omdat het weer iets frisser wordt, zullen ook tussenseizoenitems de komende weken vlotter over de toonbank gaan.

De handelaars merken dat lokaal shoppen meer dan ooit belangrijk is voor consumenten, aldus Mode Unie nog. "We vragen dan ook aan alle overheden dat ze lokaal shoppen aanmoedigen en hier campagnes voor opzetten, zodat dit enthousiasme bij de consument aanhoudt. Het aanmoedigen van 'Winkelhieren' is nu meer dan ooit broodnodig om de eigen, zelfstandige modehandelaars te ondersteunen in deze tijden", besluit Delanghe.

