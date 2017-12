Moderner dan je denkt: Noord-Korea stort zich (illegaal) op bitcoins Tine Kintaert

Bron: CNN / News.com.au 0 EPA Economie Er heerst een constant voedseltekort, er zijn maar drie tv-zenders en er vinden nog openbare executies plaats . En toch is Noord-Korea moderner dan je zou denken. Grote leider Kim Jong-un is niet blind voor het huidige bitcoin-succes en probeert de staatskas wat aan te vullen met de virtuele munt. En daarbij houdt hij zich niet echt aan de spelregels.

Vandaag staat de waarde van de bitcoin op meer dan 14.400 euro. Niemand weet hoe lang het succes zal duren, maar momenteel kan je er gouden zaken mee doen. En dat hebben ze ook in Noord-Korea door, melden ze vanuit buurland en aartsvijand Zuid-Korea. “Het is een feit dat het land zoveel mogelijk van de bitcoin-markt in handen probeert te krijgen”, meldt Lee Dong-geun, directeur van het Internet en Security Agency in Zuid-Korea, aan CNN.

Het feit dat er geen centraal controleorgaan verbonden is aan Bitcoin maakt de valuta enorm aantrekkelijk voor criminelen – en blijkbaar ook voor Noord-Korea. De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse overheden kunnen zelfs zeggen wanneer de interesse van Kim Jong-un exact gewekt werd: sinds mei dit jaar zet het land er volop op in, en er wordt niet op een wetsovertreding meer of minder gekeken.

Virussen en hacking

Begin mei werden duizenden computers in meer dan 150 landen geïnfecteerd met het WannaCry-virus, waarbij data ‘gegijzeld’ werd. Eigenaars moesten de waarde van 300 dollar in bitcoin betalen voor hun gegevens weer beschikbaar werden. De aanval kon intussen door de US National Security Agency teruggeleid worden naar de dictatuur van Kim. Daarnaast merkten veiligheidsexperts ook op dat het land op 17 mei volop aan het ‘delven’ sloeg. Dat is het proces dat ervoor zorgt dat de ‘blockchain’ – een soort van openbare inhoudstafel van alle transacties – gewaarborgd blijft. Die mining kost erg veel energie, en gebruikers die eraan meehelpen worden beloond met… bitcoins.

Iets later in mei gooide Noord-Korea het dan over een andere boeg. Het WannaCry-virus had weliswaar een en ander opgeleverd, maar Kim begon te beseffen dat het inwisselen van de virtuele munten voor ‘echt’ geld heel gemakkelijk te traceren is. In dat geval werd het moeilijk om te blijven ontkennen dat het land er niets mee te maken had. De volgende maanden concentreerde hij zich dan maar op het hacken van de wisselactiviteiten van andere gebruikers.

Goudsmokkel

Het is niet de eerste keer dat Noord-Korea de financiële boel belazert. Het land maakte zich in het verleden al schuldig aan valsmunterij, goudsmokkel en witwaspraktijken. Het verbaast dan ook niemand dat Kim ook een graantje wil meepikken van de bitcoin-hetze. Hoeveel de staatskas zo al gespijsd werd, is niet helemaal duidelijk. Volgens CNN is het echter vrij zeker dat ze een en ander verzameld hebben, en de waarde van de munt blijft intussen maar stijgen.

Al kan dat natuurlijk ook snel weer afgelopen zijn. “Door de hoge waarde wordt er momenteel weinig verhandeld en de transactiekosten zijn torenhoog, om nog maar te zwijgen van het enorme elektriciteitsverbruik tijdens het ‘delven’. En het is ook gewoon niet praktisch of efficiënt voor dagdagelijkse betalingen. Alleen voor criminelen is het op dat vlak een aantrekkelijk medium.”