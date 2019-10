Modemagazine ‘Elle’ ontslaat bijna volledige Nederlandstalige redactie Redactie

14 oktober 2019

16u41 0 Economie Zes werknemers worden ontslagen bij modemagazine Elle . Het magazine zal vanaf januari 2020 grotendeels bestaan uit een Franstalige redactie, onder een Franstalige hoofdredacteur. Dat meldt een redactielid en wordt bevestigd door het management. Noch het Nederlandstalige, noch het Franstalige magazine zal echter verdwijnen, benadrukt CEO van Edition Ventures, Bernard Wasseige.

Het magazine bestaat uit twee edities, het Nederlandstalige Elle België en het Franstalige Elle Belgique onder de uitgeverij Edition Ventures, die ook magazines als Marie Claire en Actief Wonen uitgeeft.

Volgens CEO Bernard Wasseige zal de redactie van Elle voortaan onder één - Franstalige - hoofdredactrice bestaan. Vanaf januari 2020 zal het magazine nog steeds worden uitgegeven in beide landstalen, maar de Nederlandstalige versie zal voornamelijk content leveren die wordt vertaald of die door freelancers wordt geschreven. Op die manier wil de uitgever besparen.

‘Teleurgesteld’

Het ongeloof is groot bij de redactieleden die werden ontslagen, waaronder ook de Nederlandstalige hoofdredacteur. “We zijn teleurgesteld”, klinkt het bij een redactielid dat liever niet bij naam wordt genoemd. “Het is tekenend dat men net de Nederlandstalige kant laat vallen, want het Nederlandstalige boekje scoort veel beter.”

Het management benadrukt dat het geen herstructurering is, maar eerder “een reorganisatie”. De werknemers zouden vanaf januari, wanneer hun opzegtermijn is verlopen, opnieuw ingezet kunnen worden als freelancers, aldus Wasseige.