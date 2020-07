Modegroep FNG krijgt uitstel van betaling tot eind van het jaar SVM

16 juli 2020

13u00

Bron: Belga 2 Economie FNG heeft tot eind dit jaar uitstel van betaling gekregen van alle obligatiehouders. Dat heeft de modegroep bekendgemaakt. Er wordt ook gewerkt aan een oplossing voor de schulden bij de banken.

De modegroep FNG, moeder van ketens als Brantano en Fred & Ginger, zit in financiële moeilijkheden. Daarom vroeg het bedrijf respijt aan de obligatiehouders. Een laatste groep obligatiehouders - goed voor een obligatie van 45 miljoen euro - heeft daar vandaag mee ingestemd.



Dat betekent concreet dat FNG geen intresten en kapitaal moet betalen aan obligatiehouders tot eind dit jaar. "Iedereen gelooft in het toekomstverhaal van FNG en gaat mee in wat op tafel is gelegd", aldus een woordvoerder.

Nettoverlies van 292 miljoen

De Belgische modegroep leed in 2019 een nettoverlies van 292 miljoen euro, terwijl het bedrijf 734 miljoen euro schulden heeft. Dat is dan nog zonder rekening te houden met de coronacrisis. FNG vroeg en kreeg bescherming tegen schuldeisers voor drie vennootschappen (FNG International, Brantano en Market Retail). Er staan bij de groep ook 287 jobs op de helling, een kwart van het totale personeelsbestand. Het bedrijf wil tot 47 winkels sluiten.



Intussen werd een CEO ad interim aangesteld: Paul Lembrechts. Die werkt aan een oplossing voor de precaire financiële situatie. Het bedrijf spreekt zelf over een 'drietrapsraket' waar het aan werkt: een herstructurering van de winkels, uitstel van betaling van de obligatiehouders en als laatste een oplossing voor de leningen die zijn aangegaan bij de banken.

Ondernemingsraad bij Brantano

Dat laatste punt staat nog open. "Tegen volgende week komen we met nieuws daarover. Er worden verschillende financiële scenario's besproken", aldus een woordvoerder van FNG.

Intussen wachten personeel en vakbonden vol ongeduld op meer duidelijkheid. Morgen staat alvast een ondernemingsraad gepland bij schoenendochter Brantano. Tegen uiterlijk 22 juli - volgende week woensdag - verwachten de vakbonden volledige duidelijkheid over de toekomst van de modegroep.