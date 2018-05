Mobiliteitsproblemen zorgen voor stagnerende werkgelegenheid in Brussel IB

31 mei 2018

04u21

Bron: Belga, De Tijd 0 Economie Door de mobiliteitsproblemen stagneert de werkgelegenheid in Brussel. Tussen juni 2015 en juni 2016 kwamen er amper 743 arbeidsplaatsen bij in de hoofdstad. Vlaanderen en Wallonië zagen met respectievelijk 33.000 en 16.000 nieuwe jobs een veel sterkere aangroei. Dat meldt De Tijd vandaag.

Terwijl het jobaantal in Vlaanderen en Wallonië 1,5 procent toenam, bedroeg de groei voor Brussel amper 0,1 procent. Dat becijferden onderzoekers van de KU Leuven.

Het probleem is niet zozeer dat in het hoofdstedelijk gewest geen nieuwe banen gecreëerd worden. In een jaar tijd kwamen er 35.000 jobs bij. Maar die toename wordt nagenoeg volledig tenietgedaan doordat in Brussel meer dan elders banen verdwijnen of doordat bedrijven en overheden jobs verhuizen naar Vlaanderen en Wallonië.

Mobiliteitsproblemen

Werkgevers met meerdere vestigingen in ons land haalden in een jaar 8.000 personeelsleden weg uit Brussel, terwijl er maar 5.500 werknemers voor in de plaats kwamen. Door die interne verhuisoperaties verloor Brussel 2.500 banen. In de periode 2014-2015 ging in het hoofdstedelijk gewest door verhuizingen binnen België al een gelijkaardig aantal jobs verloren.

Werkgeverskringen wijzen naar de mobiliteitsproblemen in de hoofdstad als oorzaak voor het jobverlies.