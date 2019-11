Minstens 250 gedwongen ontslagen bij Proximus Redactie

06 november 2019

12u11

Bron: De Tijd 3 Economie De maandenlange onderhandelingen bij Proximus, over de herstructurering die 1.900 banen op de tocht zet, zijn afgerond. De directie verwacht met een vrijwillig vertrekplan het aantal gedwongen ontslagen te kunnen beperken tot 250. Volgens de vakbonden kan dat aantal echter oplopen tot 500. Dat schrijft De Tijd.

Na maanden onderhandelen werden de gesprekken bij Proximus voor de herfstvakantie afgerond. Voor de directie was het van cruciaal belang om de reorganisatie nog dit jaar af te ronden, wat niet naar de zin was van de vakbonden.

Uiteindelijk is afgeklopt op een vrijwillig vertrekplan met een vertrekpremie van bruto 1.500 euro per anciënniteitsjaar vanaf een anciënniteit van vijf jaar. Werknemers met de langste anciënniteit krijgen voorrang. Als er te weinig werknemers vrijwillig zouden vertrekken, komen testen die de beste kandidaten bevestigen in hun job en wordt de rest gedwongen ontslagen. De directie verwacht met een vrijwillig vertrekplan het aantal gedwongen ontslagen te kunnen beperken tot 250. Volgens de vakbonden kan dat aantal echter oplopen tot 500.

Verder wordt onder meer ook de ziekteregeling aangepast en bouwt Proximus het aantal winkels af van 225 tot 130.