Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) beantwoordt uw financiële vragen PVZ

22 maart 2020

19u50

Bron: VTM Nieuws 2 Economie De De coronamaatregelen treffen ons allemaal en leiden tot heel wat financiële vragen en zorgen. Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) was vandaag te gast in de nieuwsstudio van VTM om die vragen te beantwoorden. Hij schiep daarmee duidelijkheid over hoe het de komende maanden verder moet op financieel vlak.

Komt er financiële hulp voor huurders?

Er zijn volgens minister De Croo twee gevallen van huur. De eerste is de handelshuur van bijvoorbeeld horecapanden. Hiervoor is er de zogenaamde Vlaamse hinderpremie waarop uitbaters die tijdelijk moeten sluiten, beroep kunnen doen. Daarnaast is er ook de huur van woningen door particulieren. Daarvoor is er momenteel nog geen maatregel. De Croo roept huurders daarop om samen te zitten met hun verhuurder om tot een compromis te komen in de vorm van een spreiding of uitstel.

Universiteiten zijn dicht, studenten zitten niet meer op kot, moeten ze de huur blijven betalen?

Voor het verhuur van koten is er een huurcontract afgesloten dat moeilijk op te zeggen is. Ook hier geldt voor De Croo daarom hetzelfde advies als bij particuliere huur. Een goed gesprek tussen de huurders en de verhuurders kan volgens hem helpen. De overheid zelf kan hier volgens hem niet tussenkomen.

Kunnen bedrijven het vakantiegeld vroeger uitbetalen?

De inspanningen en financiële steun van de overheid zijn bedoeld om bedrijven door deze moeilijke periode te helpen en zo een kettingreactie te vermijden. Volgens De Croo stevenen we anders af op een economische crisis. De overheid heeft daarom geld vrijgemaakt om die bedrijven te helpen, vakantiegeld vroeger uitbetalen zou weer geld uit die bedrijven halen, een tegendraads effect dus.

Er zijn wel andere maatregelen genomen om werknemers financieel te helpen. Zo heeft de overheid beslist de personenbelastingen 2 maand uit te stellen en een particuliere buffer te voorzien.

Komt er ook uitstel van betaling voor verzekeringen?

Er worden afspraken gemaakt met de banken, en volgens De Croo is deze maatregel niet uitgesloten. Het belangrijkste is echter dat de verzekeringspolis blijft lopen en dat we beroep kunnen blijven doel op onze verzekering. Momenteel moeten verzekeringen dus wel verder betaald worden.

Gaan de belastingen omhoog na de crisis?

“Ik heb geen glazen bol” klinkt het voorzichtig bij minister De Croo. Hij wil nu eerst kijken hoe hij een economische crisis kan bedwingen en kan vermijden dat bedrijven over kop gaan. We moeten volgens hem wel inzien dat de genomen maatregelen niet gratis zijn. Ook het uitstel van personenbelastingen is uiteraard geen afstel. Prioritair is volgens hem nu de gezondheid beschermen, en na het virus kijken hoe het verder moet.