Minister Clarinval vraagt verslag aan Monitoringcomité op basis van nieuwe en positievere begrotingscijfers AW

06 februari 2020

14u11

Bron: Belga 0 Economie Minister van Begroting David Clarinval (MR) heeft het Monitoringcomité een nieuw rapport gevraagd over de impact van de nieuwe macro-economische ramingen op de begroting. Hij reageert daarmee op de economische begrotingscijfers, die vandaag zijn gepubliceerd: die rekenen op een hogere economische groei dan eerder verwacht.

Minister Clarinval heeft het Monitoringcomité - een reeks topambtenaren die de begroting van dichtbij opvolgen - gevraagd een nieuw rapport op te stellen om de impact van de nieuwe cijfers te berekenen. Dat verslag wordt in maart verwacht. “De goede veerkracht van de Belgische economie verhindert niet dat de begrotingssituatie op natuurlijke wijze verslechtert. Het gaat met name om de stijging van de pensioenlasten als gevolg van de vergrijzing van de bevolking”, zegt Clarinval. “Het is belangrijk om alle gegevens die ons ter beschikking worden gesteld nauwlettend te blijven volgen.”



Het Planbureau schat de groeicijfers van de Belgische economie in 2020 hoger in dan bij de vooruitzichten van september vorig jaar. Toen was sprake van 1,1 procent, nu gaat het om 1,4 procent. De werkgelegenheid zou dit jaar met 53.000 personen toenemen, terwijl de afname van het werklozen (-20.000) dit jaar beperkter zou zijn dan de afgelopen jaren. De Eurostat-werkloosheidsgraad zou uitkomen op 5,3 procent.



Volgens de cijferaars van het Planbureau deed de Belgische economie het vorig jaar beter dan verwacht met een groei van 1,4 procent. De uitvoer en de particuliere consumptie zouden in 2020 aan kracht winnen, maar ook de invoer herneemt fors, waardoor de economische groei zich zou stabiliseren op 1,4 procent. Het reële beschikbare inkomen zal naar verwachting met 1,9 procent groeien.

Het consumentenvertrouwen liet tijdens de afgelopen maanden een voorzichtig herstel optekenen en de consumptie in 2020 met 1,8 procent omhoog gaan. De investeringen van de particulieren worden in 2019 en 2020 ondersteund door de lage rente. Ze stegen aanzienlijk in 2019 (5,5 procent) en zouden zich op een hoog niveau handhaven in 2020 met een verdere toename van 1 procent. De bedrijfsinvesteringen zouden in 2020 een volumegroei van 2,4 procent optekenen.

Effect van inflatie

Net als in 2019 zou de onderliggende inflatie dit jaar een bescheiden toename laten optekenen die samenhangt met de groeiversnelling van de arbeidskosten sinds 2017. Niettemin zou de totale inflatie verder afkoelen van 1,4 procent in 2019 tot 1,1 procent in 2020. De prijzen van olie, aardgas en elektriciteit zouden in 2020 immers beduidend lager blijven dan vorig jaar.

Een belangrijke kanttekening: in absolute cijfers zal het begrotingstekort eind dit jaar neerkomen op 12 miljard euro. Dat is nog steeds 3,3 miljard euro meer dan in 2019.