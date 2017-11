Minimumlonen ver onder drempel van lage lonen in Europa TT

De minimumlonen zitten dermate onder de officiële drempel van lage lonen dat heel wat werknemers moeten kampen om te overleven in Europa. Dat zegt de Europese vakbondskoepel ETUC. De drempel van lage lonen vastgelegd door de OESO komt overeen met twee derde van het nationale mediaansalaris.

De minimumlonen zouden met 62 procent moeten stijgen in Spanje, met 28 procent in Duitsland en met 20 procent in België, om 60 procent van het nationaal voltijds mediaansalaris te bereiken.

In tien Europese landen, waaronder België, bevindt het minimumloon zich op 50 procent of minder van het nationale mediaansalaris, "wat uiteraard maakt dat het voor mensen met dat minimumloon moeilijk is om fatsoenlijk te leven met het geld dat ze verdienen", aldus ETUC.

"De minimumlonen zijn veel te laag", zegt Esther Lynch, confederaal secretaris van ETUC. "De EU zou een deadline moeten vastleggen waarop de wettelijke minimumlonen minstens 60 procent van het mediaansalaris zouden moeten bedragen."