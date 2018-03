Minimale dienstverlening bij spoorstaking helemaal rond sam

07 maart 2018

18u39

Bron: belga 0 Economie Bij stakingen op het spoor geldt voortaan de minimale dienstverlening. Duizenden spoorlui zullen moeten laten weten of ze al dan niet deelnemen aan de staking, waarna een aanbod wordt uitgewerkt voor de treinreizigers. De verschillende spoorbedrijven werkten de voorbije dagen de laatste formele stappen af.

Gisteren zetten de directiecomités van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel het licht al op groen. Vandaag was het de beurt aan HR Rail, de juridische werkgever van het spoorwegpersoneel.

De raad van bestuur legde er vast op welke manier de werknemers moeten doorgeven of ze zullen staken of niet, zegt HR Rail-woordvoerder Alain Dupont. "De continuïteit van de dienstverlening bij stakingen is voortaan toepasbaar."

De vakbonden willen de minimale dienstverlening nog juridisch aanvechten.