Minder zelfstandigen doen beroep op overbruggingsrecht IB

02 juli 2020

04u25

Bron: Belga 0 Economie In juni vroeg amper 8 procent van de zelfstandigen in hoofdberoep het overbruggingsrecht aan om de coronacrisis door te komen. Dat is een scherpe daling in vergelijking met de drie maanden ervoor, toen er maandelijks gemiddeld zes keer meer zelfstandigen beroep deden op het overbruggingsrecht. Dat stelt hr-dienstenbedrijf Acerta vast op basis van de gegevens van 280.000 zelfstandigen.

De duidelijke terugval is het effect van de versoepeling van de corona-maatregelen in mei, waardoor veel zelfstandigen hun activiteiten opnieuw konden opstarten. Die versoepeling betekende echter nog niet dat iedere zelfstandige opnieuw aan de slag kon. Het corona-overbruggingsrecht blijft daarom ook de komende tijd nog relevant, stelt Acerta.

"In mei konden heel wat zelfstandigen hun activiteiten voorzichtig heropstarten, maar dat had nog weinig effect op de cijfers van het overbruggingsrecht, aangezien zeven dagen van sluiting genoeg is om er een beroep op te doen", zegt Els Schellens van Acerta.

“Vrij vlot back in business”

"Heel wat zelfstandigen bleven er dus dankbaar gebruik van maken. Al merken we tegelijk dat sommigen snel terug afstand deden van hun overbruggingsrecht en dus vrij vlot back in business waren. De echte terugval in de aanvragen van het overbruggingsrecht is er nu dus in juni en van zodra ook andere sectoren mogen opstarten begin juli, zullen er nog minder aanvragen voor het overbruggingsrecht binnenlopen."

Acerta schat de maatregel van het overbruggingsrecht positief in, maar of het voldoende zal zijn om faillissementen te vermijden, valt nog af te wachten.