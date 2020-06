Minder vrees voor faillissement bij horeca, maar werkgelegenheid daalt en risico op faling blijft dubbel zo hoog AW

29 juni 2020

16u22

Bron: Belga 0 Economie Horeca-ondernemingen hebben minder schrik gekregen voor een faillissement, al ligt het risico er nog steeds beduidend hoger dan elders. Dat blijkt uit de wekelijkse rondvraag van de Economic Risk Management Group (ERMG), opgericht in de schoot van de Nationale Bank.

Tien procent van de horeca-ondernemingen achten een faillissement waarschijnlijk of heel waarschijnlijk. Dat cijfer lag twee weken geleden nog op 23 procent.



De liquiditeitspositie van de ondernemingen is ook verbeterd, net als het omzetverlies door de corona. Dat wordt geraamd op 17 procent, tegenover 23 procent twee weken geleden. Bedrijven plannen daarbij minder gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid.



Toch blijft de impact op de werkgelegenheid groot: de bedrijven gaan uit van een daling in de private sector tegen het einde van het jaar met meer dan 150.000 werknemers.



Ook het risico op faling in de horeca is nog steeds dubbel zo hoog als het nationaal gemiddelde: vijf procent van de ondernemingen in ons land achten een faling als waarschijnlijk of heel waarschijnlijk, tegen 6 procent twee weken eerder.