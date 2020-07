Minder baby’s en coronacrisis leiden tot stijging vergrijzingskost JTO

09 juli 2020

15u55

De kosten voor de vergrijzing op middellange en lange termijn stijgen meer dan verwacht. De economische crisis veroorzaakt door het coronavirus speelt hierin een belangrijke rol. Maar we krijgen ook minder kinderen dan eerder was aangenomen, waardoor de werkende bevolking op termijn minder snel groeit. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

De sociale uitgaven - vooral pensioenen en gezondheidszorg - bedragen nu bijna een kwart van het bruto binnenlands product (bbp). Door de vergrijzing zullen die tot 2040 blijven stijgen, met een piek in 2040, om daarna terug wat te dalen.

De kosten zullen echter wat sterker stijgen dan eerder geraamd. Tegen 2040 zouden ze oplopen tot 29,8 procent van het bbp, een stijging met 5 procentpunt of 2,2 procentpunt meer dan vorig jaar. In 2040 zal de pensioenkost alleen 13,5 procent van het bbp bedragen, een half procentpunt meer dan in 2019.

Toename pensioenkost door Covid-19

Voor de pensioenkost is meer dan de helft van de toename toe te schrijven aan de coronacrisis. Het verlies aan economische activiteit wordt op termijn slechts gedeeltelijk goedgemaakt. Maar ook de demografische vooruitzichten spelen een rol. We krijgen minder kinderen dan wat in eerdere prognoses was voorzien, waardoor er op lange termijn minder mensen dan verwacht toe zullen treden tot de beroepsbevolking.

Armoederisico gepensioneerden daalt

Het armoederisico van de gepensioneerden daalt wel. Tot midden 2030 stijgen de uitkeringen immers sneller dan de armoededrempel. Daarnaast zijn er nu meer vrouwen aan het werk dan vroeger, waardoor die later een eigen (en hoger) pensioen krijgen. Ook de pensioenhervormingen, met de verhoging van de pensioenleeftijd, draagt daartoe bij.

“Die verhoging en andere pensioenhervormingen van de voorbije jaren hebben voor een positieve impact op de vergrijzingskost gezorgd”, zegt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). Die hervormingen laten volgens de minister toe de verhoogde kost die nu voorzien wordt door het coronavirus en de nieuwe demografische cijfers op te vangen. “Gezien de socio-economische moeilijkheden verbonden aan de gezondheidscrisis, wens ik dat onze inspanningen worden verdergezet om aan iedere medeburger, ongeacht zijn statuut, een inkomen te kunnen garanderen”, besluit minister Bacquelaine.