Miljoenste Volvo Truck rolt van de band in Gent KVDS

23 november 2018

13u58

Bron: Belga 2 Economie In de Gentse vestiging van Volvo Trucks rolt vandaag de miljoenste vrachtwagen van de band. Fabrieksdirecteur Koen Knippenberg overhandigt de sleutels aan de stad Gent, die het voertuig zal inzetten voor verhuisoperaties.

In de fabriek in Gent worden sinds 1975 vrachtwagens van het Zweedse merk gebouwd: jaarlijks goed voor zowat 40.000 stuks en een tewerkstelling van 4.500 mensen. Vorig jaar assembleerde de Gentse fabriek 43.512 zware vrachtwagens, het op één na hoogste aantal sinds de start. "Volvo Trucks is zeer belangrijk voor Gent", zegt schepen van Facility Management Martine De Regge. "Het is een van onze grootste bedrijven."

Cabines

Volvo Trucks assembleert niet alleen vrachtwagens in Gent. De fabriek beschikt ook over een eigen 'cabine trim afdeling', waar cabines volledig aangekleed worden. En ook het fitten van banden en velgen tot wielen komt in de Gentse vestiging aan bod. Het Volvo Fitting Center bevoorraadt bovendien andere Europese fabrieken, wat Gent tot de grootste Europese vestiging van de Volvo Group in Europa maakt.





Volvo gaat overigens haar opleidingscentrum voortaan gratis openstellen voor iedereen die voor een selectieproef slaagt. Studenten zullen er van VDAB-erkende lesgevers technische trainingen krijgen op het gebied van onder meer veiligheid, ergonomie en kwaliteit. Wie slaagt, maakt bovendien kans op een job bij het bedrijf. Volvo Trucks gaf in 2017-2018 in totaal aan 533 medewerkers een vast contract.